Kaufhof Neuss : Schützenkönig unterstützt Charity-Aktion

Neuss Mit einer großen Auftakt-Veranstaltung startete am Montag die Charity-Aktion „Mama ist die Beste“ in der Galeria Kaufhof Neuss.

Unter dem Motto „Montag ist Mama-Tag“ wird das Warenhaus ab sofort pro Verkaufsbon, der an einem Montag erzeugt wird, einen Cent an die Frauenberatungsstelle (FhF) Neuss spenden. Zum Auftakt der Aktion bekam die Galeria Kaufhof prominente Schützenhilfe. Der amtierende Neusser Schützenkönig Bruno II. Weyand war vor Ort, um die Aktion zu unterstützen und zu helfen, das Spendenaufkommen zu erhöhen. „Mütter und das, was sie täglich leisten, sind nicht nur eine der wesentlichen Säulen in der Familie, sondern auch in der Gesellschaft. Mit der Aktion möchten wir den Müttern etwas zurückgeben. Wir möchten sie unterstützen und Danke sagen“, sagt Filialgeschäftsführerin Anke Kirschberg.