Schulen im Rhein-Kreis Neuss : Eltern: Plan B gegen Schulausfall fehlt

Die Klassenzimmer bleiben am Donnerstag wegen des Sturms leer – das Schulministerium hat angeordnet, dass die Schulen geschlossen bleiben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rhein-Kreis Der Schulunterricht fällt wegen des Sturms am Donnerstag aus. Eltern in Neuss befürworten Online-Angebote als Ersatz, doch vor allem in den Grundschulen herrsche Handlungsbedarf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Spätestens ab den Mittagsstunden ging am Mittwoch unter Eltern das große Trommeln in den WhatsApp-Gruppen los. Kurz zuvor hatte Landesschulministerin Yvonne Gebauer (FDP) mitgeteilt, dass der Unterricht an allen Schulen in NRW am Donnerstag wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes ausfällt. Dirk Jansen, Vorsitzender des Stadtelternrats, erklärt, dass kurz darauf in den WhatsApp-Gruppen bereits Diskussionen unter Eltern entbrannt waren. Dabei ging es aber gar nicht so sehr um die Maßnahme der Ministerin, die mit Blick auf das Sturmtief schließlich Gefahren und Verletzungen auf dem Schulweg ausschließen will. „In den WhatsApp-Gruppen ging es auch darum, dass manche Schulen online etwas anbieten und den Schülern Aufgaben geben und andere nicht“, sagt Jansen.

Das zeigt auch, dass die Digitalisierung und Online-Angebote an den Schulen äußerst unterschiedlich ausgestaltet sind. „Darüber hinaus wurde unter Eltern aber auch die Frage gestellt, ob die Schulen überhaupt Online-Angebote machen dürfen, schließlich wurde vom Schulministerium Unterrichtsausfall angeordnet“, sagt Jansen. Der Tenor unter Eltern sei aber ganz klar, dass jedes Online-Angebot, das den Stundenausfall zu kompensieren versuche, begrüßt werde. Schließlich sei aufgrund der Corona-Pandemie schon genug Unterricht ausgefallen. „Man sieht auch, dass seitens des Landes bei der Schuldigitalisierung einfach vieles verschlafen wurde. Sonst könnte man bei solchen Gefahren-Lagen wie jetzt dem Sturm gezielt auf digitalen Unterricht ausweichen und hätte einen Plan B in der Schublade“, meint Jansen. „Besonders an Grundschulen wurde da aber leider viel zu wenig getan. Das spürt man in solchen Lagen.“

Das NRW-Schulministerium hat den landesweiten Unterrichtsausfall für Donnerstag, 17. Februar, auf Grundlage des Erlasses „Regelungen zum Unterrichtsausfall und anderen schulischen Maßnahmen bei Unwettern und anderen extremen Wetterereignissen“ angeordnet. „Das nahende Unwetterereignis ist eine ernste Gefahr insbesondere für den Schulweg für die Schülerinnen und Schüler“, erklärte Ministerin Gebauer. Daher werde in den nordrhein-westfälischen Schulen am Donnerstag kein Unterricht stattfinden. „Die Schulen sind grundsätzlich geschlossen.“

Lesen Sie auch Schäden erwartet : Meteorologen warnen vor Orkantiefs – Schule fällt aus