Fauna Neuss : Geflügelzüchter lösen Verein auf - nach 144 Jahren

Der Geflügelzuchtverein „Fauna“ Neuss von 1878 wird aufgelöst. Das haben die verbliebenen zehn Mitglieder beschlossen. Annemie Lauterbach (81, l.) und Inge Groß (85) gehören dem Vorstand an. Foto: Ludger Baten

Neuss Immer mehr Menschen freuen sich über Hühner im eigenen Garten. Doch dieser positive Trend erfasst die Vereine der Rassegeflügelzüchter offenbar nicht. Nach 144 Jahren ist für Fauna Neuss Schluss. Die verbliebenen zehn Mitglieder haben die Auflösung beschlossen.

Stolz führt der Hahn die Hennen an. Fröhlich gackernd folgen sie ihm auf der Suche nach ihrer Lieblingsspeise: das Grün der Klatschmohnpflanze. „Die wissen was lecker ist“, freut sich Annemie Lauterbach (81) aus Gruissem. Hühner, vor allem Holländische- und Bielefelder Zwerge, haben sie ihr Leben lang begleitet. Mehr als 60 Tiere waren es in der Spitze, heute sind es weniger als ein Dutzend. Das Alter diktiert der resoluten Frau Zurückhaltung – zusätzlich erfordern das Haus, der Garten und ihr kranker Mann Friedrich (86) ihre Aufmerksamkeit. Da bleibt weniger Zeit für die Hühner. Auch ihre Freundin Inge Groß (85) vom Reckberg im Neusser Süden hat ihren Tier-Bestand deutlich reduziert. Die „Vielfalt unterschiedlicher Rassen“ hat sie immer fasziniert. Sie hatte sich auf japanische Seidenhühner und Zwerg-Strupphühner spezialisiert.