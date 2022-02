Pierburg-Brücke in Neuss : CDU fordert eine Lösung für den Problem-Lift

Der Aufzug an der Pierburg-Brücke ist seit Jahren ein Ärgernis. Foto: Simon Janßen

Neuss Immer wieder hat die Stadt versucht, den Aufzug an der Pierburg-Brücke zu reparieren und vor Vandalismus zu schützen. Einen nachhaltigen Effekt hatte das bislang nicht. Die CDU will nun bauliche Alternativen für den Aufzug geprüft sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

(jasi) Während an anderen Stellen im Stadtgebiet Millionen verbaut werden, um das wichtige Thema Barrierefreiheit in Neuss weiter voranzutreiben, herrscht an der Pierburg-Brücke im Hafen seit Jahren Handlungsbedarf auf diesem Gebiet. Zwar hat die Stadt immer wieder versucht, mit verschiedenen Maßnahmen den Aufzug dort zu reparieren beziehungsweise vor Vandalismus zu schützen, ein nachhaltiger Effekt wurde damit allerdings nicht erzielt. Auch aktuell, so stellte sich bei einem Vor-Ort-Besuch unserer Redaktion am Montag heraus, ist der Aufzug nicht nutzbar. Heißt: Wer auf einen Lift angewiesen ist und die Brücke von der Rheintorstraße aus passieren möchte, hat ein ernsthaftes Problem. Auf der anderen Seite ist der barrierefreie Zugang allerdings möglich.

Auch damit der Zugang zum beliebten Hafenpark-Spielplatz – zum Beispiel für Eltern mit Kinderwagen – erleichtert wird, bringt die CDU nun einen Antrag in der nächsten Ratssitzung ein. Mit dem soll die Stadt unter anderem beauftragt werden, zu prüfen, welche baulichen Alternativen realisiert werden können, um die Brücke und somit den Spielplatz barrierefrei von der Rheintorstraße aus zu erreichen. Dabei wird vor allem der Bau einer Rampe oder einer spiralförmigen Auf- und Abfahrt in Erwägung gezogen. Die Stadt soll zudem im zuständigen Fachausschuss sowie im Bezirskausschuss Innenstadt darlegen, welche Instandhaltungskosten aufgrund von Sachbeschädigungen, Vermüllung und sonstigen Defekten entstanden an dem Bauwerk sind. die CDU begründet ihren Antrag unter anderem damit, dass in der Neusser Innenstadt viele Familien mit Kindern wohnen. Und für die Erreichbarkeit von Spielplätzen gelte stets das Motto: „Kurze Beine, kurze Wege“.

Untätig war die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren allerdings keineswegs. Erst im April vergangenen Jahres ließen die Verantwortlichen drei Seiten des Aufzugs vergittern, weil er immer beschmiert wurde, zum Teil wurden auch die Glasscheiben eingeschlagen.

Zuvor war bereits ein Kamerasystem an dem Aufzug installiert worden. Das Konzept: Die Freigabe zur Benutzung erfolgt durch die NWÜ und nur für Personen, die erkennbar auf die Benutzung des Aufzugs angewiesen sind – also Rollstuhlfahrer, anderweitig mobilitätseingeschränkte Personen beziehungsweise Menschen mit Kinderwagen, Fahrrädern und Co.