Veranstaltung in Neuss : Premiere für den Feierabendmarkt auf dem Freithof

Veranstaltung in Neuss

Neuss Der erste Feierabendmarkt kam schon recht gut an: Sieben Anbieter sorgten für Speisen und Getränke. Der Freithof war zwar nicht überfüllt, aber die Resonanz war durchaus befriedigend.

Die Gäste waren zufrieden. André Müller war mit seinem 43 Jahre alten Weinbus aus Mülheim an der Ruhr vorgefahren. Er kennt die Neusser Weinfreunde, weil er regelmäßig zu den Fischmärkten kommt. Die drei Freundinnen Sina Offer, Nadine Blochwitz und Susanne Lauterbach gingen zielstrebig auf den Bus zu, gönnten sich einen Grauburgunder. „Wir gehen die ganze Karte durch“, scherzte Sina Offer.

Zu den gut gelaunten Besuchern, die schon sehr früh den Freithof angesteuert hatten, gehörten auch Astrid Kürten und ihre Freundin Verena Voigt. „Auf den ersten Blick war ich etwas enttäuscht, aber es sind jetzt doch viele Leute hier“, sagte Astrid Kürten. Die Rentnerin wohnt direkt am Markt und konnte sich deshalb bedenkenlos an Korrells Weinbus einen edlen Tropfen aussuchen. Zuvor hatten sie und ihre Freundin sich am Stand von Cord Molthan umgeschaut. „Ich bin zum ersten Mal hier“, erklärte der Düsseldorfer. Bei ihm gab es das Glas Champagner für 7,50 Euro sowie den Schampus zum Mitnehmen im Piccolo-Format für einen Zehner.