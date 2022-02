Start in Neuss für März geplant : App soll Integration von Geflüchteten erleichtern

Neuss Egal ob Landwirtschaft, Gesundheitsindustrie oder Schule: Die Digitalisierung spielt in zahlreichen Branchen eine immer größere Rolle. Dass digitale Lösungen auch bei der Integration von geflüchteten Menschen hilfreich sein kann, will die Stadt Neuss jetzt beweisen.

In Kooperation mit der „Tür an Tür – Digitalfabrik GmbH“ wurde jetzt ein lokales Format für die sogenannte Integreat-App erstellt. Diese App wird derzeit bereits in rund 80 Städten in Deutschland angeboten. Sie soll lokale Informationen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen, um damit Geflüchteten, Migranten, aber auch Behörden und ehrenamtlichen Akteuren eine Unterstützung bieten.