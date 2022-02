Carl Steins Stiftung : Neusser Psychologie Studentin unterstützt Auslandsprojekte

Psychologiestudentin Judith Keemss während ihres Auslandsaufenthalts in Ruanda. Dort arbeitete sie Ende 2021 vier Wochen lang an einem Forschungsprojekt des Landauer Instituts. Foto: privat

Neuss Ihre Bachelor in Psycholgie schloss Judith Keemss erfolgreich ab und setzte den Master im rheinland-pfälzischen Landau dran. Unterstützung bekam sie dabei durch die Förderung der Carl Steins Studienstiftung. Dabei beteiligte sie sich auch an Auslandsprojekten.

Von Laura Wagener

Was treibt unterschiedliche Menschen an? Wie ticken sie? Und wie entstehen Gruppendynamiken?“ Als Judith Keemss (23) 2015 das Abitur am Marie-Curie-Gymnasium in Neuss absolviert, bewegen sie genau diese Fragen. Ihr Studienwunsch lautete daher: Psychologie. Nach dem erfolgreichen Bachelor an der Universität Hamburg setzte Keemss den Master im rheinland-pfälzischen Landau dran. Unterstützung bekam sie dabei durch die Förderung der Carl Steins Studienstiftung. „Das hat mir eine gute Sicherheit und Freiheit gegeben“, erzählt sie. „Ich habe mich glücklich geschätzt, weil mir klar war, was für ein Privileg das ist.“ Dieter Steins, Enkel des Stiftungsgründers, bezeichnet Keemss gerne als seine „Vorzeigestudentin“. Er ist froh, junge Menschen unterstützen zu können. Besonders, wenn sie ihr Studium so ernst nehmen wie Keemss.

Vor zwei Jahren nahm die Studentin die Arbeit als Wissenschaftliche Hilfskraft an einem vom DAAD geförderten Projekt ihres Institutes auf, dessen Ziel es ist, die Arbeitsmarktbefähigung von Studierenden zweier marokkanischer Hochschulen zu verbessern. Denn insbesondere in afrikanischen Ländern gibt es laut Keemss häufig eine schlechte Passung zwischen dem Arbeitsmarkt und den Absolventen, auch wegen fehlender Jobs. „Zum einen geht es darum, Fähigkeiten, die auf dem Arbeitsmarkt gefordert sind, schon im Studium zu erlernen, also einen Praxisbezug herzustellen“, sagt sie. „Zum anderen sollen die Studierenden ermutigt werden, auch selbst Probleme in ihrer Umwelt wahrzunehmen, Ideen zu entwickeln und Unternehmen zu gründen.“ Der Plan: „Man versucht, aus „Job Seekers“ „Job Creators“ zu machen.“ Dazu werden im Rahmen des Projektes Studiengänge optimiert, Vorträge von Experten angeregt und Vertreter von Hochschulen und der Wirtschaft an einen Tisch gesetzt, um das Netzwerk zu stärken. „Wir arbeiten da auf Augenhöhe mit den marokkanischen Projektpartnern. Es ist keine Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit“, betont Keemss.

Um ihre Kenntnisse zu „Friedens- und Konfliktmanagement“ zu vertiefen, flog die 23-Jährige Ende 2020 für ein Auslandssemester nach Israel. „Das klang einfach cool, weil es um internationale Politik und Konfliktmediation ging“, so Keemss. „Das hat meinen Schwerpunkt Kommunikation- und Medienpsychologie perfekt ergänzt. Ich habe gemerkt, dass Politik mich auch sehr interessiert.“ Und Psychologie, findet sie, könne da einen „riesigen Beitrag leisten“. Ein halbes Jahr nach ihrer Rückkehr nach Deutschland erhielt Keemss über ihr Institut die Möglichkeit, ein Forschungsstipendium für ein kleines Forschungsprojekt in Ruanda zu ergreifen. Vier Wochen lang forschte sie vor Ort zu den Herausforderungen und Möglichkeiten im unternehmerischen Ruanda. „Das ist eines der sichersten Länder in Afrika, alles ist ordentlich, die Infrastruktur ist sehr schön geordnet“, sagt Keemss über die gewonnenen Eindrücke. In den Medien wird der Staat auch als „Hoffnungsland“ und aufgrund der Wirtschaftsentwicklung auch als baldiges „Singapur Afrikas“ bezeichnet. „Dadurch gibt es dort viele Förderprogramme“, sagt Keemss. Eine weitere Besonderheit: Viele Frauen in Führungspositionen. „Es ist spannend zu sehen, wie sich das auf eine Gesellschaft auswirkt.“

Im Rahmen aller Projekte hat Keems viel mitgenommen. „Man lernt, nicht nur in seinen vorgegebenen Strukturen zu denken, sondern dass es sich lohnt, die Augen offenzuhalten für Dinge, die nicht unbedingt in der eigenen Disziplin liegen“, erzählt sie. „Es bietet einen totalen Mehrwert, einen interdisziplinären Austausch zu haben. Zudem lernt man, Verständnis für Menschen in anderen Situationen aufzubringen, besonders in diesen von Konflikt und Verfolgung geprägten Gesellschaften.“ In Zukunft will sie ihre Erfahrungen und Interessen nutzen, um einer Tätigkeit „mit gesellschaftlicher Relevanz“ nachzugehen. „Egal, ob im Kleinen oder Großen.“