Baumaßnahmen in Neuss : Rad- und Wanderwege werden erneuert

Neuss Wegen starker Nutzung sind einige Wegabschnitte in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie werden wieder auf Vordermann gebracht. Die Maßnahmen bringen zum Teil baubedingte Sperrungen mit sich.

Derzeit werden an mehreren Stellen im Stadtgebiet die Rad- und Wanderwege überarbeitet. So ist unter anderem geplant, jetzt den Zugang zum Selikumer Park vom Nixhütter Weg bis zum historischen Stauwehr in der Nähe des Kinderbauernhofes zu erneuern. Baubedingt wird der Weg sporadisch gesperrt sein. Darauf weist die Stadt hin.

Notwendig machen diese Arbeiten demnach die starke Abnutzung der in der Regel mit einer wassergebundenen Deckschicht ausgestatteten Rad- und Wanderwege. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den besonders intensiv genutzten und dadurch in Mitleidenschaft gezogenen Wegabschnitten. In den vergangenen Tagen konnte laut Stadt bereits der Wegabschnitt vom Kruchensbusch zur Geulenstraße erneuert werden. Beim Zugang zum Selikumer Park habe die langjährige intensive Nutzung die Deckschicht besonders stark in Mitleidenschaft gezogen, was umfangreiche Maßnahmen erfordere und auch kurzzeitigen baubedingten Sperrungen des Abschnitts mit sich bringen werde. Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit des weiterführenden Abschnitts zwischen Wehr und Wasserfall sind die dort notwendigen Arbeiten erst im weiteren Jahresverlauf in einer Trockenphase während der Sommermonate vorgesehen. In nächster Zukunft soll auch der Bereich im Rosengarten überarbeitet werden. Dort ist der Belag bedingt durch Schattenwurf bei Nässe nicht griffig genug und soll deshalb aufgeraut werden.