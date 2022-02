Café Ausblick in Neuss : Tagesaufenthalt für Obdachlose wieder geöffnet

Neuss Nach langer Zeit hat das Café Ausblick an der Breite Straße wieder geöffnet. Der von den Caritas-Sozialdiensten betriebene Tagesaufenthalt für wohnungslose Menschen war seit März 2020 aufgrund der Pandemie geschlossen.

(jasi) In den vergangenen Monaten ist eine Zunahme von Obdachlosen zu spüren, die sich tagsüber vor allem in der Neusser Innenstadt aufhalten. Egal ob im Hauptstraßenzug oder etwas abseits am Rheinischen Landestheater oder auch kampierend an Haltestellen. Für diese Menschen gibt es nun wieder eine Option mehr, sich tagsüber nicht im Freien aufhalten zu müssen. Denn: Nach langer Zeit hat das Café Ausblick an der Breite Straße 105 am Montag wieder geöffnet. Der von den Caritas-Sozialdiensten betriebene Tagesaufenthalt für wohnungslose Menschen war seit März 2020 aufgrund der Pandemie geschlossen. Die Beratungsdienste blieben während dieser Zeit zwar geöffnet, allerdings ließen die Räumlichkeiten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Tagesaufenthaltes nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes nicht mehr zu.