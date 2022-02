Frauen-Forum in Neuss : FOM-Forum: Chefin in Teilzeit – das geht

Die FOM Hochschule unterhält einen Standort in Neuss. Foto: FOM/Burcunur Dogan

Neuss Zum neunten Mal richtete die FOM Hochschule in Neuss ihr Frauen-Forum aus. Dabei drehte sich alles um die Frage „Chefin in Teilzeit – geht das überhaupt?“. Die Referentinnen hatten darauf eine klare Antwort und nannten Beispiele.

Chefin in Teilzeit – geht das? Definitiv ja, meinten die vier Referentinnen beim 9. Neusser Frauen-Forum der FOM Hochschule. Mehr noch: Sie empfehlen Unternehmen aller Größen, nicht nur über Teilzeitmodelle für Führungskräfte nachzudenken, sondern sie auch einzurichten. „Denn Umfragen zeigen, dass Arbeitsreduzierung nicht nur ein Thema für frische Eltern ist, sondern auch für Mitarbeiter, die kurz vor dem Ruhestand stehen“, berichtete Kristina Fix-Schierbaum, Unternehmensentwicklerin des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Düsseldorf.

Gleiches gelte für Führungskräfte, die Angehörige pflegen, oder nach längerer Krankheit zurück in den Beruf kommen. Zudem wollten immer mehr Menschen eine echte Work-Life-Balance. Und nicht zuletzt belegen nicht nur Studien, sondern auch viele Beispiele aus den skandinavischen Ländern: Menschen mit einer 30- statt einer 40-Stunden-Woche sind deutlich produktiver.

Info Neunte Auflage des Neusser Frauen-Forums Digitales Format Die FOM richtet ihr Frauen-Forum wegen der Corona-Pandemie seit 2020 nicht mehr in Präsenz, sondern als digitales Format aus. Thema Das Thema des 9. Neusser Frauen-Forums lautete „Chefin in Teilzeit – geht das überhaupt?“. Neben Beispielen aus der Praxis erhielten die Teilnehmerinnen von den vier Referentinnen auch Tipps für erfolgreiche Gehaltsverhandlungen. Zudem gab es Gelegenheit für Fragen und zum Austausch.

Gründe genug also, Teilzeitmöglichkeiten auch für Führungskräfte einzuführen. Beispiele, wie diese Möglichkeiten aussehen können, findet man aber nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland. „Bei dem großen Chemiekonzern Lanxess waren 2020 180 Führungskräfte in Teilzeit, davon 56 vom höheren Management“, so Fix-Schierbaum. Auch bei der Versicherungsgruppe Ergo können Führungskräfte ihre Arbeitszeit auf 95 bis 75 Prozent reduzieren, indem sie beispielsweise mehr Urlaubstage bekommen. „Die meisten reduzieren auf 80 Prozent, so dass sie einen Tag in der Woche frei haben“, erklärt die Referentin.

Dass solche Modelle auch bei kleinen Unternehmen möglich sind, beweist der Softwareentwickler QuoTec aus Ratingen. Die Geschäftsführerin des Unternehmens mit rund 20 Mitarbeitern arbeitet täglich von 9 bis 15 Uhr. Voraussetzungen dafür, dass dieses Modell funktioniere, seien eine gute Technik und eine gute Kommunikation. „In Teilzeit zu arbeiten bedeutet aber auch, dass man Arbeit abgeben und eine klare Vertretungsregelung haben muss“, mahnte Fix-Schierbaum.

Für ein anderes Teilzeitmodell haben sich Evonik, SAP und die Deutsche Bahn entschieden. Sie bieten ihren Führungskräften das sogenannte Topsharing an: Zwei Mitarbeiter in Teilzeit teilen sich eine Stelle. Um dafür zwei passende Mitarbeiter zu finden, nutzten SAP und die DB ein technisches Tool, das ähnlich wie eine Partnerbörse funktioniert. Wie die Arbeitszeit aufgeteilt wird, ist ganz individuell geregelt. So gibt es bei der Bahn ein Team, bei dem beide Frauen vier Tage die Woche arbeiten. Dabei widmen sie sich zu 50 Prozent den Führungsaufgaben und 25 Prozent einer Projektarbeit. Bei einem anderen Team arbeiten die beiden Partnerinnen im Wochen-Wechsel. Nur an einem Tag pro Woche arbeiten beide gemeinsam.

Doch egal, wie die Arbeitszeit aufgeteilt wird, das Topsharing funktioniere nur, wenn vorab klar abgesprochen werde, wer für was zuständig ist, welche Prioritäten gesetzt werden und wann und wie gearbeitet wird, sagte Fix-Schierbaum. Weitere Voraussetzungen seien Ehrlichkeit, Vertrauen und einen gute, transparente Übergabe. „Neben den höheren Personalkosten sehen viele Unternehmen gerade in dieser Übergabe einen großen Nachteil des Topsharing-Modells, da sie viel Zeit koste“, so Referentin. Aber: Die Praxis zeige, dass dies nur am Anfang so sei. Danach werde die Übergabe zur Routine und oft gar als Vorteil angesehen, da man alles noch einmal Revue passieren lasse. Weitere Vorteile: „Zwei Führungskräfte auf einer Stelle, bedeuten mehr Kreativität, mehr Erfahrung und Fehler fallen schneller auf“, so Fix-Schierbaum.