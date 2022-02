Angestellte in Neuss verletzt : Ladendiebe wehren sich mit Fäusten

Die Polizei musste einschreiten. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Ladendiebe wurden am Montag, 14. Februar, um kurz vor 18 Uhr auf frischer Tat in Neuss gestellt. Die Polizei eilte der Angestellten eines Einkaufsmarktes an der Bataverstraße zu Hilfe. Und die Hilfe erwies sich als nötig.

Denn der 25-jährige Mann aus Düsseldorf und seine 53-jährige Komplizin, die Waren im Wert von knapp 20 Euro entwendet hatten, zeigten sich wenig reumütig und wehrten sich mit Fäusten.

Gemeinsam mit Zeugen des Vorfalls, gelang es, das diebische Paar bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten stellten die gestohlenen Waren bei den Tatverdächtigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein.

Die Angestellte des Marktes erlitt leichte Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten.

(NGZ)