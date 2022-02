Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Elmar te Neues bleibt IHK-Präsident

Rhein-Kreis Die IHK-Vollversammlung hat den Unternehmer für eine zweite Amtszeit gewählt. Elmar te Neues erinnerte an die großen Herausforderungen für die Wirtschaft am Mittleren Niederrhein und betonte, dass die Kammer den erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen werde.

Elmar te Neues bleibt Präsident der IHK Mittlerer Niederrhein . Die IHK-Vollversammlung hat den Unternehmer, Geschäftsführender Gesellschafter des Krefelder Familienunternehmens J. Finck & Co, in ihrer konstituierenden Sitzung für eine zweite Amtszeit gewählt. Das teilt die Kammer mit. „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Vollversammlungsmitglieder“, sagte te Neues nach der Wahl. „Wir werden den bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg der Digitalisierung und Service-Orientierung unserer IHK fortsetzen.“

Der Präsident erinnerte an die großen Herausforderungen für die Wirtschaft am Niederrhein. „Die Folgen der Corona-Krise, enorm gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, der Strukturwandel im Rheinischen Revier, die Energiewende, der Fachkräftemangel und der digitale Wandel – all diese Themen werden uns fordern, sei es als politischer Akteur und Interessenvertretung der Wirtschaft oder als Partner für die Betriebe in der Region.“