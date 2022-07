Tipps aus Neuss : Mit Büchern und Kunst gegen die Hitze

Claudia Büchel, Leiterin der Stadtbibliothek, hat gleich zwei Romane im Angebot, die beim Lesen für kühle Gedanken und Urlaubsgefühle sorgen Foto: Woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Wenn die Temperaturen steigen, kommt kulturelle Ablenkung genau richtig: Wie wäre es, sich mit einem kühlen Getränk und einem guten Buch zurückzuziehen? Menschen aus der Neusser Kulturszene verraten ihre Sommertipps.

Nicht immer muss es an heißen Tagen zum See oder ins Freibad gehen. Manchmal reicht schon ein Roman aus, um auf kühle Gedanken zu kommen. Oder ein Blick auf schneebedeckte Wipfel. Dafür muss man nicht einmal in die Berge fahren, die Aussicht gibt es in gar nicht allzu weiter Entfernung an der Oberstraße in Neuss. Eine Tipp-Übersicht.

Urlaub im Buch erleben

Info Kreativ werden am Sommerabend Zeichnen im Park In den Sommerferien bietet das Kulturamt der Stadt Neuss erneut die Veranstaltungsreihe „Zeichnen im Park“ an. Jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr gibt Diplomgrafikerin Vera Henkel interessierten Erwachsenen vor inspirierender Naturkulisse im Botanischen Garten Tipps. Teilnahme ist kostenfrei. Zeichenmaterial und Sitzgelegenheit sind mitzubringen. E-Mail an verahenkel@icloud.com.

Claudia Büchel, die Leiterin der Neusser Stadtbibliothek, kann gleich zwei Bücher für Temperaturen wie diese empfehlen. Da wäre zum einen „Die Insel der Herzen“ von Isabelle Broom. Im Mittelpunkt des Werkes steht eine junge Frau, Kate, die auf die kroatische Insel Hvar reist, nachdem ihr nun ehemaliger Freund ihren Hochzeitsantrag abgelehnt hat. Während andere Urlauber dort weiße Strände und das kristallklare Meer genießen, will Kate dort abtauchen und ihr altes Leben hinter sich lassen. Unter dem blauen Küstenhimmel trifft sie jedoch auf den geheimnisvollen Alex, der wie sie auch eine einsame Seele ist und mit dem sie eine tiefe Verbindung teilt. „Alleine das Titelbild mit kühlem Meer im Hintergrund und Sonne, die sich im Wasser spiegelt, weckt bereits das Urlaubsfeeling“, sagt Büchel. Es sei für alle Krotatienfans und für diejenigen, die Liebesgeschichten vor malerischer Kulisse mögen. Ihre zweite Empfehlung ist das Buch „Der Mauersegler“ von Jasmin Schreiber, das beim literarischen Sommer am Dienstag, 26. Juli, in der Stadtbibliothek vorgestellt werden sollte. Die Veranstaltung wurde nun aber krankheitsbedingt abgesagt.

Abkühlung im Neusser Alpineum

Schneebedeckte Gipfel, der Blick auf kühle Gletscherbilder: Die alpinen Werke von Christoph Rehlinghaus bringen augenblicklich kühle Gedanken. Wer nun also künstlerische Erfrischung wie diese sucht – und dazu vielleicht ein Eiskonfekt genießen möchte – dem sei ein Ausflug in die skurillen Bergwelten im Alpineum an der Oberstraße empfohlen. Geöffnet ist es freitags und sonntags von 15 bis 18.30 Uhr oder nach Voranmeldung unter 0174 1438647. Ab dem 13. August wird dort auch der Verein Kunstpunkt Neuss im AlpiNEum unter dem Motto „Hohe Kunst“ Highlights aus seinem aktuellen Schaffen präsentieren. Wer nicht so lange warten möchte, für den hat Rehlinghaus noch eine passende Buchempfehlung: „Die gleissenden Gipfel“ von Barbara Alms. Es zeigt, wie sich die Darstellung schneebedeckter Berge durch die europäische Kulturgeschichte in Malerei und Literatur entwickelt. „Hört sich dröge an, ist aber ein fantastisches Bilderbuch und eine erfrischende Lektüre! Für alle, die sich in die Ferne träumen“, sagt Rehlinghaus.

Die richtige Musik auflegen

Manche Titel eignen sich für einen warmen Sommerabend, andere laden zum Tanzen ein: Welches Lied man unbedingt „bei offenem Fenster im Auto“ hören sollte, verrät Münsterkantor Joachim Neugart. Gefragt nach seinem Sommerlied fiel ihm direkt „Silly Love Songs“ von Paul McCartney aus dem Jahr 1976 ein. Zum einen, weil 1976 ein sehr heißer Sommer war, erzählt Neugart. Aber auch weil das Time Magazine das Stück damals „Music of Brazen Breeziness“ genannt hat. „Das kann man mit ,schamloser Luftigkeit, Leichtigkeit‘ übersetzen“, sagt Neugart.

Sich in Gedichte verlieren