Vernetzung trotz Corona : Welche Angebote es für werdende und junge Eltern in Neuss gibt

Im Familienforum Edith Stein gibt es weiterhin die Möglichkeit, andere Eltern in einer offenen Eltern-Baby-Gruppe oder im Rahmen der Kursangebote kennenzulernen. Foto: Familienforum Edith Stein Foto: Familienforum Edith Stein

Serie Neuss Zahlreiche Präsenz-Veranstaltungen für werdende und junge Eltern pausieren derzeit pandemiebedingt. Wo können sich Mütter und Väter aktuell dennoch vernetzen und beraten? Ein Überblick über die einzelnen Angebote.

Von Laura Wagener

Die ersten Wochen und Monate sind für junge Eltern eine ganz besonders aufregende Zeit, die von neuen Erfahrungen und dem langsamen „Herantasten“ an das Eltern-Sein geprägt ist. Der Austausch mit anderen Eltern kann da Sicherheit schaffen und Antworten auf viele Fragen liefern. In Zeiten von Corona ist das aber oftmals gar nicht so leicht. Wo Netzwerktreffen entfallen, sind daher auch vermehrt digitale Angebote gefragt.

Stillcafé, Kurse und Treffpunkte für Eltern: Im Lukaskrankenhaus gab es dafür früher eine ganze Etage – den „Elternraum“. „Aktuell haben wir das alles wegen Corona eingestellt“, sagt Pressesprecherin Ulla Dahmen. Solange das Angebot in Präsenz ruht, gibt es drei Online-Kurse für werdende Eltern, die terminlich nach Absprache mit der Hebamme organisiert werden. Neben der Still- und Geburtsvorbereitung gibt es auch einen Rückbildungskursus. Die AWO Neuss hat derzeit ein einziges Netzwerktreffen in Präsenz im Angebot. „Der Baby-Club trifft sich dienstags ab 9 Uhr im Further Hof“, sagt Geschäftsführer Bülent Öztas. „Da können sich Eltern austauschen, hauptsächlich sind es Mütter.“ Betreut wird das Treffen durch eine pädagogische Begleitung.

Info Vernetzung geht auch per App Momunity Die App bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Müttern zu vernetzen – sowohl überregional, als auch in der eigenen Stadt. Neusser Familien-Navi Die Stadt Neuss zeigt in ihrer eigenen App neben Ratgebern und Checklisten auch einen Überblick über knapp 200 Veranstaltungen für Familien, wie zum Beispiel Kurse für Babyschwimmen oder Eltern-Kind-Cafés.

Auch am Johanna-Etienne-Krankenhaus (JEK) greift man auf digitale Lösungen zurück. Das Stillcafé befindet sich derzeit noch in der Pause, aber auf Beratung soll trotzdem niemand verzichten müssen. „Dazu haben wir unter anderem eine Hotline zum Thema Stillen eingerichtet, und – sobald Corona es wieder zulässt – bieten wir auch unser Stillcafé wieder an“, so Eva Gassen, leitende Hebamme der Geburtshilfe. Außerdem können werdende Eltern Online-Infoabende des JEK besuchen.

Eva Gassen ist leitende Hebamme am JEK . Foto: St. Augustinus Gruppe/ANNE ORTHEN

Die offene Eltern-Baby-Gruppe „Teestube für junge Mütter“ im Familienforum Edith Stein, zu der auch junge Schwangere zwischen 16 und 28 Jahren eingeladen sind, trifft sich jeden zweiten Montag – als nächstes am 21. Februar um 15 Uhr – mit Kursleiterin Silvia Blume-Bernhardt in der Katholischen Kindertagesstätte und Familienzentrum St. Quirin am Münsterplatz 16 in der Innenstadt. „Junge Eltern können sich bei uns in verschiedenen Formaten treffen. Manche sind gesprächsorientiert, andere dienen der Wissensvermittlung“, sagt Geschäftsführer Joachim Braun. Eltern mit einem Kind im ersten Lebensjahr wird zudem die kostenlose Teilnahme an einem beliebigen Kursus gewährt. „Wir glauben, dass das eine wichtige Unterstützung für junge Eltern ist, die Spaß macht und durch die sie ein Netzwerk aufbauen können.“ Neben der Teestube plant das Familienforum einen Kurstag zum Thema „Essen zu zweit – gesunde Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit“ im April und „Von der Milch zum Brei“ im Mai.

Wer regen Austausch mit anderen Müttern und Vätern sucht, findet diesen derzeit in Apps und digitalen Foren. Bei „Momunity“ können Nutzer ihren Wohnort angeben und bekommen Fragen und Beiträge von Eltern aus ihrer Nähe angezeigt – auch aus Neuss. Wer schnell einmal das Schwarmwissen zu Themen wie „Was ist die beste Creme für mein Baby“ nutzen möchte oder Lust auf einen gemeinsamen Spaziergang mit Gleichgesinnten hat, kann dort mit anderen Eltern ins Gespräch kommen. Die Stadt Neuss hat mit dem „Neusser Familien-Navi“ sogar eine eigene App ins Leben gerufen. Die bietet nicht nur Ratgeber zu Themen wie der Elternzeit, sondern auch wichtige Checklisten, mit denen Mütter und Väter den Überblick über alle Notwendigkeiten behalten. Außerdem umfasst das Familien-Navi eine Liste von Veranstaltungen im Stadtgebiet, wie Eltern-Kind-Cafés, Säuglingsschwimmen oder Geburtsvorbereitungskursen.