Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IG Metall wittert „Skandal“ bei Ausbildungsplätzen

Rhein-Kreis Die Gewerkschaft moniert, Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie würden Ausbildungskapazitäten zurückfahren. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein widerspricht und ordnet ein.

Die IG Metall Düsseldorf-Neuss schlägt mit Blick auf die Ausbildungsplätze in der Region Alarm. Die Gewerkschaft moniert, dass „viele heimische Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie angesichts der Konjunkturkrise ihre Ausbildungskapazitäten“ herunterfahren würden. Zu diesem Schluss kommt die IG Metall nach einer Umfrage unter Betriebsräten in der Region Düsseldorf-Neuss. Demnach werde in 26 Prozent der Unternehmen die Zahl der Ausbildungsplätze in diesem Jahr sinken, in neun Prozent werde sie stabil bleiben. „Was da gerade passiert, ist ein Skandal“, moniert Karsten Kaus, Geschäftsführer der IG Metall Düsseldorf-Neuss. „Wir finden es unverantwortlich, wenn Unternehmen jetzt an der Ausbildung sparen.“