Hubschraubereinsatz in Neuss : Unbekannter nach Wohnungseinbruch flüchtig

Neuss Polizisten fahndeten am Mittwochabend mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen nach einem Mann, der zuvor in eine Wohnung im Neusser Ortsteil Pomona eingebrochen ist.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 19.20 Uhr wurden die Beamten alarmierte. Ein Unbekannter ist in ein Mehrfamilienhaus an der „Alte Aachener Straße“ eingebrochen. Er nutzte ein offensichtlich „auf Kipp“ stehendes Fenster und stieg dadurch in eine Erdgeschosswohnung ein. Als die Bewohnerin den Täter bemerkte, flüchtete er. Sofort informierte sie die Polizei. Der Täter flüchtete zunächst in eine angrenzende Kleingartenanlage.