Aktiv im Rhein-Kreis : Alle Kreis-Kommunen sind beim Stadtradeln dabei

Rhein-Kreis Das „Stadtradeln“ ist wieder angesagt und damit startet der Wettkampf zwischen den Kommunen: Wo werden die meisten Kilometer erradelt. Bis zum 17. Juni läuft die Aktion.

Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Kampagne des Klima-Bündnisses im Vorjahr nehmen der Rhein-Kreis und seine Kommunen auch 2021 am „Stadtradeln“ teil. Noch bis zum 17. Juni haben alle Bürger die Möglichkeit, ihre Freude am Radfahren zu demonstrieren. Dabei ist es egal, ob sie ohnehin bereits täglich mit dem „Drahtesel“ unterwegs sind oder ob bei ihnen das Radfahren eher die Ausnahme darstellt – es zählt jeder geradelte Kilometer.