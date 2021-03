Wetterlage im Rhein-Kreis Neuss : Feuerwehr wegen Sturm im Einsatz

Am Donnerstag wurde es stürmisch in Nordrhein-Westfalen: Die Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss wurden bereits am Mittag zu einigen Einsätzen alarmiert.

Umgekippte Bäume, Äste auf Fahrzeugen und gelöste Fensterteile: Seit 11.57 Uhr wurde die Feuerwehr in Neuss schon zu einigen Einsätzen alarmiert. Am Hammfelddamm war ein Ast auf ein Auto gefallen, ebenso an der Further Straße. In Weckhoven auf der Hoistener Straße ist ein Baum auf die Straße gekippt, ebenso in Gnadenthal an der Kölner Straße. Um 12.41 Uhr rückte die Feuerwehr in die Innenstadt aus: Dort haben sich Teile eines Fensters gelöst. Das teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit.