Störung in vier Ortsteilen von Dormagen : 3000 Haushalte ohne Strom

Dormagen Für eine halbe Stunde ist am Donnerstagvormittag in vier Stadtteilen von Dormagen der Strom ausgefallen. Um kurz vor 12 Uhr war der Schaden offenbar behoben.

Der heimische Energieversorger evd gibt in einer Pressemitteilung an, dass „aufgrund einer Störung im Spannungsnetz an einer Freileitung Teile von Delhoven, Nievenheim, Gohr und Straberg zwischen ca. 11.22 und 11.51 Uhr ohne Strom waren“, so Pressesprecherin Carina Backhaus.