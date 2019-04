Musikseminar in Neuss : Workshop für Musiker aller Nationen

Neuss Im Romaneum zeigen Musiker, wie fremde Instrumente gespielt werden.

Die Fragen beantwortet die Landesmusik Akademie NRW in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Neuss bei einem Workshop am Samstag, 4. Mai, von zehn bis 17 Uhr. Angeboten werden Türkisch-osmanische Kunstmusik, Kurdische Musik, World Percussion mit südindischen, kurdischen und westafrikanischen Einflüssen, Lateinamerikanische und Andalusische Musik sowie Musik aus dem Persisch-Arabisch-Kurdischen Kulturraum.

Musiker aus Westafrika, Syrien, Iran, Irak, Chile und Sri Lanka geben eine praktische Einführung zu Instrumenten und Spielweisen anderer Kulturen. Der Workshop-Tag gliedert sich in einen Eröffnungsteil mit einem Kurzkonzert der Dozenten, bis zur Mittagspause wird dann in Gruppen praktisch gearbeitet. Nach der Mittagspause besteht Gelegenheit, an einer anderen thematisch gebundenen Gruppe teilzunehmen. Ein gemeinsames Konzert quer durch alle Kulturen ab 16 Uhr im Pauline-Sels-Saal bildet den Abschluss des Tages. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln und dem Landesverband der Musikschulen in NRW. Eine Anmeldung ist notwendig unter www.landesmusikakademie-nrw.de. DieTeilnehmer sollen ihr eigenes Instrument mitbringen, damit gemeinsam musiziert werden kann. In begrenztem Umfang können Baglama, Oud, Santur, Kanun und andere Instrumente zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt werden. Der Besuch ist kostenlos möglich, angesprochen sind Musikpädagogen und Interessierte ab 16 Jahren, die selbst ein Instrument spielen.