Schützenfest in Neuss-Grefrath : Grefrather Schützen bereit fürs Fest

Grefrath Mit einem engagierten „Zog Zog“ wurde der Weg fürs Schützenfest geebnet. Die Vorbereitungen für das Fest an Pfingsten sind weit gediehen.

Es hat wohl auch mal Schnee zur österlichen Generalversammlung der Grefrather St.-Sebastianus-Schützen gegeben. Doch am Montag war nicht nur wettermäßig alles eitel Sonnenschein. Denn die Vorbereitungen auf das Heimatfest der Bruderschaft an Pfingsten sind weitgehend gediehen: Das engagierte Zog-Zog machte jetzt den Weg frei; das Regiment bringt unter Oberst Arndt Elsemann um die 500 Aktive auf die Beine. Darunter die stolze Zahl von 38 Edelknaben. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Frank Demuth als Kronprinzenbewerber positioniert.

Am 1. Juni soll der neue Schießstand offiziell übergeben werden. Auf den sind die Grefrather Schützen besonders stolz. „Die massive Konstruktion, Ersatz für die nicht mehr genehmigungsfähige bisherige Einrichtung, kann zur Sicherheit sogar per Fernbedienung genutzt werden. Dank zahlreicher Spender und freiwilliger Helfer haben wir das Projekt auch finanziell gestemmt; jetzt müssen wir noch eine Menge Geld in den Ausbau der Zuwegung investieren. Und Schützensteine wollen wir auch installieren,“ so Vizepräsident Volker Meierhöfer.

Eine weitere Investition steht mit dem Wiederaufbau des Kartenschießstandes an. Ein Sturm hatte das Dach beschädigt, sodass Regenwasser ungehindert eindringen konnte. Die gesammelten Spenden reichen zurzeit nicht aus, so dass der Vorstand eine spezielle Aktion ins Leben gerufen hat: Per Internet können die Schützen und Freunde dafür werben, dass Finanzmittel über die Aktion LBS-Vorausdenker nach Grefrath fließen. Meierhöfer: „Wenn wir es schaffen, im Ranking ganz oben zu landen, können wir auf eine großzügige Unterstützung hoffen.“ Als Ideallösung für die Wiederinbetriebnahme stellt sich der Vorstand einen günstigen Erwerb von Wohncontainern zur Nutzung als Schießanlage vor.

Motivation ist alles, wenn es um Helfer und Sponsoren geht. Das löste Meierhöfer ganz elegant. Er begann mit dem Dank an alle bisherigen Unterstützer; bis am Ende alle anwesenden Mitglieder zur Ehrung aufgestanden waren.