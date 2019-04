Schwimmförderung in Neuss : Rotary unterstützt Schwimmprojekt

Neuss Das vor vier Jahren von den Stadtwerken Neuss, dem Stadtsportverband und dem Ausschuss für den Schulsport im Rhein-Kreis Neuss gestartete Pilotprojekt „Jedes Kind muss schwimmen lernen“ wächst weiter.

Dank der finanziellen Unterstützung des Rotary Club Neuss kann der begleitete Schwimmunterricht für Grundschüler jetzt auch im Konradbad in Gnadental angeboten werden. Das Lehrschwimmbecken wird vor allem von Grundschulen aus dem Neusser Süden regelmäßig besucht. Insgesamt 40 Schulklassen kommen in diesem Schulhalbjahr ins Konradbad.

Die Lehrkräfte erhalten beim Unterricht fachkundige Unterstützung durch Übungsleiterinnen, die der Neusser Schwimmverein zur Verfügung stellt. Durchschnittlich 60 Grundschulklassen pro Woche erhalten bereits seit zwei Jahren im Südbad, Nordbad und Stadtbad beim Schwimmunterricht Unterstützung durch Fachpersonal der Stadtwerke Neuss. Um diese Unterstützungsleistung anbieten zu können, hatte die Bäder-Tochter der Stadtwerke speziell Personal eingestellt.„Nachdem ich durch Medienberichte auf die brisante Situation der Schwimmfähigkeit von Grundschulkindern in Deutschland aufmerksam geworden bin, wollte ich helfen. Durch den privaten Kontakt zum ehemaligen Schwimm-Bundestrainer Henning Lambertz, der auch Schirmherr des Neusser Pilotprojekts ist, war dann der Kontakt zu den Verantwortlichen des Vereins und der Stadtwerke Neuss schnell hergestellt“, erklärt Achim Breuer, Präsident des Rotary Club Neuss die Beweggründe für sein Engagement. Durch die Unterstützung des Rotary Club mit einem geplanten Betrag von 25.000 Euro war es nun möglich, die Finanzierung von drei Übungsleiterinnen des Neusser Schwimmvereins sicherzustellen. „Unser Projekt ist auf Nachhaltigkeit angelegt. Wir möchten durch unsere Unterstützung dazu beitragen, dass die Schwimmförderung von Kindern auf Dauer in Neuss erhalten bleibt“, erklärt Breuer. Die Übungsleiterinnen gewährleisten nun über die Woche verteilt, dass alle Grundschulklassen im Konradbad in den Genuss des begleiteten Unterrichts im und am Becken kommen.