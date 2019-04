Ehemalige „Kiesgrube“ in Neuss : Open-Air-Club „Am Blankenwasser“ bereitet Saisonstart vor

Das Schild erinnert noch an die Vergangenheit in Neuss, muss aber bald weichen. „Am Blankenwasser“ lautet der neue Name für den Club, in dem ab Mai Partys unter freiem Himmel steigen sollen. Eine „Kiesgrube“ gibt’s dafür ab 28. April in Duisburg. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Aus der „Kiesgrube“ in Neuss wird „Am Blankenwasser“: Unter diesem Namen soll auch in Zukunft im Open-Air-Club an der Sudermannstraße gefeiert werden. Derweil ist das alte Kiesgruben-Team nach Duisburg weitergezogen.

Von Andreas Buchbauer

Auf dem Areal, auf dem 22 Jahre lang unter dem Namen „Kiesgrube“ gefeiert wurde, sollen in dieser Woche die Arbeiten beginnen, damit dort auch in Zukunft zu elektronischer Musik gefeiert werden kann. Es wird jedoch ein Neustart, und die Zäsur wird sich auch am Namen zeigen. Der Club wird künftig den Namen „Am Blankenwasser“ tragen. Denn hinter den Kulissen ist eine langjährige Partnerschaft auseinander gegangen. Die Kooperation zwischen dem Team um Tom Preuss, das bis Saison-Ende 2018 für den Betrieb des Open-Air-Clubs sorgte, und der Mannschaft um Frank Klement, der die Betriebserlaubnis durch die Stadt hält, wurde beendet. „Wir werden unter dem Namen ,Am Blankenwasser’ weiterhin ein attraktives Programm bieten“, betont Klement.

Der Auftrag für das DJ-Booking wurde anderweitig vergeben, in Kürze soll das Programm vorgestellt werden. Das soll auch über die Social-Media-Kanäle des Open-Air-Clubs „Am Blankenwasser“ geschehen. Damit alles passt, soll das Gelände zudem entsprechend hergerichtet werden. „Unsere Kreativabteilung ist in puncto Umgestaltung in den letzten Zügen“, sagt Klement. Die Umsetzung soll nun mit Hochdruck vorangetrieben werden. Denn eigentlich sollte „Am Blankenwasser“ schon im April in die neue Saison gestartet werden. Daraus wird aber nichts. „Wir mussten diesen Termin verschieben“, erklärt Klement. „Der Saisonstart ist jetzt für Mai geplant.“

Info Neuer Name, bekannter Standort Am Blankenwasser Der neue Name des Open-Air-Clubs bezieht sich auf die Lage des Areals an der Ecke Sudermannstraße/Am Blankenwasser. Kiesgrube Unter diesem Namen wurde dort bislang gefeiert. Die Kiesgrube gibt’s nun in Duisburg.

Das Team um Tom Preuss ist da einen Schritt weiter – und nimmt den Namen „Kiesgrube“ in die neue Heimat Duisburg mit. Auf dem Gelände des Villenparks Rheinperle wird dort am 28. April die Party-Saison eröffnet. Mit dabei sind dann alte Bekannte, die auch am alten „Kiesgruben“-Standort in Neuss schon für Stimmung gesorgt haben: Loco Dice, Enzo Sirgausa, Ingi Visions und Tapesh. „Out of this world“ ist das Saison-Motto – auch das kann als Anspielung auf einen Neustart interpretiert werden.

Viele „Kiesgruben“-Fans aus Neuss und Umgebung haben in Zukunft also zwei Möglichkeiten, wo sie feiern: in Duisburg unter alter Federführung oder unter neuer Regie „Am Blankenwasser“. Frank Klement hat die Zukunft in Neuss im Blick. „Die Umbauarbeiten gehen los und im Mai dann auch die Partys“, betont er.