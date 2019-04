Nachruf - Neuss trauert um Ex-Schützenkönig : Zum Tod von Werner Schlüter

Neuss Bertold Reinartz, Herbert Napp, Reiner Breuer – die Neusser Bürgermeister tragen bei offiziellen Anlässen mit Stolz die Amtskette. Ein Kunstwerk, das der Neusser Goldschmied Werner Schlüter geschaffen hat.

Das war 1984 im Auftrag von Hermann Wilhelm Thywissen. Der war damals Bürgermeister und stiftete die Amtskette aus Anlass des großen Stadtjubiläums. Neuss feierte 1984 seinen römischen Ursprung vor 2000 Jahren. Vor wenigen Tagen verstarb Werner Schlüter. Das machte seine Familie während der Ostertage bekannt; am Freitag (26.) wird er in Reuschenberg zu Grabe getragen. Sein bekanntestes Werk wird auch fortan an ihn erinnern, immer wenn ein Neusser Bürgermeister die Amtskette trägt, werden die Gedanken zu dem gehen, der das Schmuckstück geschaffen hat, auf der neben dem Stadtwappen historische Münzen und Medaillen der Neusser Stadttore zu sehen sind.

Werner Schlüter, obwohl zugezogen, war in Neuss stadtbekannt. Sein markant geschnittener Bart war längst schon sein Markenzeichen als Barbershop noch ein Dasein als Fremdwort fristete. Die Neusser kennen Werner Schlüter nicht nur als filigranen Goldschmied, der die Bürgermeisterkette schuf, sondern auch als Schützenkönig: Gemeinsam mit seiner Frau Irmgard, geborene Trecker, stand er 1988/89 an der Spitze der Schützen. Damals marschierte er in Reihen der legendären „Bänkelsänger“, bei denen sich stadtbekannte Persönlichkeiten – Heinz Günther Hüsch, Heiner Kaumanns, Jochem Dammer, Otto Saarbourg, Max Tauch, Hans Mausberg, Pit Schütz und viele mehr – gefunden hatten und die sich gesellschaftspolitisch engagierten.

Anfang März hatte Werner Schlüter die Vollendung seines 90. Lebensjahres gefeiert. Zum runden Geburtstag beschrieb Christoph Kleinau in der NGZ den ungewöhnlichen Weg Schlüters aus seiner schlesischen Heimat ins rheinische Neuss: „Schlüter, im schlesischen Breslau geboren, wurde zum Kriegsende, als seine Heimstadt zur Festung erklärt wurde, noch als Flakhelfer eingezogen. Er verlor Heimat und Familie, landete als Teenager in Helmstedt und kam nur mit Glück an eine Lehrstelle als Goldschmied – die er annehmen musste. Alternativlos, wie man heute sagen würde. ,Sonst hätte ich keine Lebensmittelmarken bekommen’, sagt er schlicht.“ Dem Beruf als Goldschmied, den er nur per Zufall zugewiesen bekommen hatte, blieb er treu. Er absolvierte ein Werkkunststudium in Krefeld und kam so in die Nachbarstadt Neuss, wo er sich ein Atelier einrichtete . Dort entstand Schmuck („Alles Einzelstücke“), Gerätschaften für kirchliche Liturgie und eben auch die Amtskette der Neusser Bürgermeister. Werner Schlüter hat Spuren in der Stadt Neuss hinterlassen.