Interview mit Paul J. J. Welfens aus Neuss : „Wirtschaft muss auf Brexit vorbereitet sein“

Der Wirtschaftsprofessor Paul K.J. Welfens lebt in Neuss und lehrt in Wuppertal. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Der Neusser Wirtschaftswissenschaftler Paul Welfens warnt vor den Brexit-Folgen. Mittelstand solle sich für „harten Brexit“ wappnen.

Herr Professor Welfens, vor drei Jahren sagte eine britische Mehrheit Ja zum Brexit. Bis heute fehlt eine Mehrheit im Unterhaus dafür, wie der Brexit gestaltet werden soll. Haben die Briten Angst vor ihrer eigenen Courage?

Paul Welfens Eine klare Mehrheit fehlte in der Volksbefragung 2016 insofern, als den Wählern kaum bekannt war, dass ein EU-Austritt Großbritanniens zur Folge hat, dass das Einkommen langfristig zehn Prozent geringer ausfällt als ohne Brexit. Der damalige Premier Cameron hat in seiner Info-Broschüre zum Referendum diese Zahl, die in einer Studie seines Finanzministeriums errechnet worden war, mit keiner Silbe erwähnt. In der Zwischenzeit haben auch Warnungen der Bank von England Zweifel bei den Abgeordneten und Teilen der Wählerschaft in Sachen Brexit gestärkt. All das führt zu einer Unschlüssigkeit im britischen Parlament.

Info Wirtschaftsprofessor lehrt in Wuppertal Autor Paul J. J. Welfens; Präsident des Europäischen Instituts für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (EIIW) an der Bergischen Universität Wuppertal Titel „Brexit aus Versehen – Europäische Union zwischen Desintegration und neuer EU“ Eckdaten Springer Fachmedien, 568 Seiten, Hardcover 19,99 Euro

Deutschland, allen voran Kanzlerin Angela Merkel, geht sehr freundschaftlich mit den Briten um. In Paris sind die Töne härter. Legt es Frankreich darauf an, einzige Atommacht in der EU zu werden?

Welfens Kanzlerin Merkel sieht wohl einige der internationalen Folgeprobleme des Brexit nicht, weniger scharf als Paris. Meine Sicht: Beim Brexit geht es nicht nur um Fragen des Handels zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Deutschland als zweitgrößtes Exportland der Welt hat ein strategisches Interesse daran, dass weltweit Regeln für Handel und Investitionen zuverlässig gelten – das geht nur über Internationale Organisationen wie etwa die Welthandelsorganisation, die Handelskonflikte im Verhandlungsweg löst: „Multilateralismus“ ist das sperrige Fremdwort hier; da spielt der Brexit eine negative Rolle.

Inwiefern?

Welfens Wenn Großbritannien die EU verlässt, wird es sich stark an die USA unter Trump anlehnen. US-Präsident Trump lehnt Multilateralismus ab, den aber die EU und auch die ASEAN-Ländergruppe plus China und Japan unterstützen. Wenn China sich entschließen sollte, den USA mit Bilateralismus zu folgen und als Großmacht eben mit jedem Land einzeln Wirtschaftsfragen auszuhandeln, wäre das jetzige Welthandelssystem am Ende. Mit dem Brexit wird Großbritannien versuchen, sich in den ASEAN-Ländern als Rivale der EU zu positionieren und damit werden dann die wichtigen Beziehungen Deutschlands und der EU zur ASEAN geschwächt.

Was wäre die Folge?

Welfens Wenn diese EU-ASEAN-Achse zwischen den 500 Millionen EU-Bürgern und den über 600 Millionen ASEAN-Bürgern bricht, wird China wohl den Multilateralismus aufgeben. Großbritannien hat schon vor Monaten versucht, etwa mit dem ASEAN-Land Malaysia einen Freihandelsvertrag auszuhandeln, was das Land zunächst zum Glück abgelehnt hat; noch ist Großbritannien ja ein EU-Land. Klar ist im Übrigen, dass bei einem EU-Austritt von Großbritannien die politisch-militärische Rolle Frankreichs in der EU wächst.

Mit Mehrheit sagt das britische Parlament nur, was es nicht will. Gestaltende Mehrheit bringt es nicht zustande. Werden in Großbritannien, einem Mutterland der Demokratie, gerade die Grenzen der Demokratie sichtbar?

Welfens Jedenfalls kann man sehen, dass es Nachteile hat, wenn man keine geschriebene Verfassung hat. Großbritannien steht vor selbstverschuldeten Problemen der May-Regierung, die keine realistische Verhandlungsposition in Sachen EU-Austritt hat; ihre Parlamentsmehrheit hatte sie ja bei vorgezogenen Wahlen im Juni 2017 verloren und kann nur mit Unterstützung der nordirischen Democratic Unionist Party regieren. Diese Partei will nun vor lauter Brexit-Befürchtungen bezüglich möglicher Instabilitäten und Problemen an der Grenze Nordirland/Irland (EU-Mitglied) lieber mit Großbritannien in der EU bleiben als irgendeinen Brexit zu vollziehen. Zudem macht Großbritannien, aber auch anderen westlichen Ländern, die Internet-Gesellschaft Probleme: Im Internet radikalisieren sich Politikpositionen, und Unfug-Thesen haben Konjunktur; das macht es schwerer als früher, vernünftige Kompromisse zu erzielen. Die sind aber in der Demokratie immer wieder notwendig.

Durch die Verlängerung der Brexit-Frist werden die Briten an der Europawahl teilnehmen. Wird die Europawahl nun zu einer Abstimmung für ein zweites Referendum?

Welfens Es ist noch nicht ausgeschlossen, dass die May-Regierung im Unterhaus vor dem ersten Europa-Wahltag, dem 23. Mai, eine Mehrheit für das ausgehandelte EU-UK-Austrittsabkommen erreicht. Ist das nicht der Fall, gibt es in der Tat Europa-Wahlen auch im Vereinigten Königreich. Da werden die Konservativen, also Mays Partei, eine herbe Niederlage einstecken, und das könnte die Position der sozialdemokratischen Labour-Partei stärken, die ja ein zweites Referendum fordert. Wie da die Frage lauten wird, ist nicht sicher abzusehen.

Was raten Sie mit Blick auf den Brexit den Entscheidern vor Ort im Rhein-Kreis? Was können Politiker und Wirtschaftsvertreter tun?