Diebstahlserie in Neuss : Sechs Frauen wurde an zwei Tagen die Geldbörse gestohlen

In Neuss kam es zu einer Reihe von Taschendiebstählen – während die Opfer einkauften oder mit dem Bus reisten (Symbol-Bild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Neuss Am Samstag und Montag kam es zu einer Reihe von Taschendiebstählen. Diese sind an Bushaltestellen, in Bussen oder beim Einkaufen zu verorten und trafen nur Frauen.

Sechs Frauen haben Anzeige erstattet, weil sie innerhalb von zwei Tagen Opfer von Taschendieben geworden sind. Das teilt die Polizei mit. So stieg am Samstag, 1. August, gegen 14.30 Uhr, eine 68-jährige Kaarsterin am Neusser Hauptbahnhof in einen Bus ein. Eine halbe Stunde später bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Am selben Tag hielt sich eine 42-jährige Neusserin gegen 17 Uhr im Rheinparkcenter auf und stieg anschließend gegen 18.20 Uhr in die Buslinie 842 in Richtung Neusser Hauptbahnhof ein. Auch sie bemerkte später das Fehlen ihres Portemonnaies. Den Angaben des Opfers zufolge könnte die Geldbörse sowohl im Einkaufszentrum als auch im überfüllten Bus entwendet worden sein.

Am Montag, 3. August, kam es zu weiteren vier Fällen von Taschendiebstahl in Neuss. Eine 63-Jährige meldete der Polizei, dass ihre Geldbörse in der Fußgängerzone auf der Niederstraße aus dem Rucksack gestohlen wurde. Zusätzlich schilderte eine 65-Jährige der Polizei, dass ihr beim Einsteigen an der Haltestelle „Schwannstraße“ in die Linie 851 der Weg versperrt wurde. Die ihr unbekannte Frau habe gefragt, ob der Bus zum Lukaskrankenhaus fahre. Im Bus stellte die Seniorin dann fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und die Geldbörse fehlte. Die 65-Jährige beschreibt die Unbekannte als sehr korpulent, etwa 1,60 Meter groß, schwarz gekleidet mit schwarzen, zu einem Zopf zusammengebundenen Haaren.

Info Das empfiehlt die Polizei Tipp „Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen Fremde auf der Straße oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zu nahe kommen. Nicht nur das aktuelle Gesundheitsrisiko, sondern auch die Gefahr des Taschendiebstahls sollte Sie skeptisch in solchen Fällen werden lassen. Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld bei sich, wie nötig und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy.“ Internet Weitere Tipps gibt es unter www.rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe Meldung Die Polizei rät, jeden Diebstahl oder verdächtige Beaobachtungen sofort der Polizei zu melden. Zudem solle man in solchen Fällen keine Hemmungen haben, den Notruf (110) zu wählen.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Linie 848 in der Zeit zwischen 12.55 und 13.05 Uhr. Das 79-jährige Opfer beschrieb, dass es am Hauptbahnhof in Richtung Furth mit einem Rollator eingestiegen sei. Eine junge Dame half der Seniorin beim Besteigen des Busses, den sie an der Kolpingstraße wieder verließ. Zuhause stellte die Seniorin allerdings fest, dass ihre Handtasche geöffnet war und das Portmonee fehlte. Zusätzlich berichtet eine 90-Jährige, dass sie zwischen 16 und 16.30 Uhr an der Haltestelle „Schwannstraße“ ausgestiegen sei und dabei von zwei jungen Mädchen im Alter von circa elf bis zwölf Jahren gehindert und angerempelt worden sei. Danach bemerkte sie den Verlust ihrer Brieftasche sowie des Haustürschlüssels.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise auf mögliche Verdächtige geben können. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02131 3000 zu melden.

