Grimlinghausen : Dicker Mann zieht sich auf Straße aus

Die Polizei sucht einen Mann, der sich in Grimlinghausen in schamverletzender Weise gezeigt hat. Foto: dpa/Carsten Rehder

Grimlinghausen In schamverletzender Weise hat sich am späten Montag Abend, nach 23 Uhr, ein Mann einer Frau an der Bonner Straße gezeigt. Sie erstattete Anzeige. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Verdächtige zunächst an parkenden Autos zu schaffen gemacht haben.

Als er sich von der Dame ertappt fühlte, soll er angefangen haben, wirr und obszön zu reden und sich auszuziehen. Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Mann, der Ende 30 und kräftig bis fettleibig sein soll. Der etwa 1,85 Meter große Tatverdächtige trug eine Weste über einem T-Shirt und eine graue Jogginghose. Hinweise unter 02131 3000.

(NGZ)