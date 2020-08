Nachruf auf Neusser : „Quirinus“-Schüler: Rolf Kiefer war Kohls Sprecher

Neuss Der promovierte Historiker Rolf Kiefer (67) gehörte zu den bekannten Kommunikationsberatern für Parteien, Unternehmen und Verbände. Er leitete unter anderem die Pressestelle der CDU Deutschland zu Zeiten von Kanzler Helmut Kohl. Jetzt ist Kiefer in Berlin verstorben.

Nicht wenige Wegbegleiter trauern in Neuss um den Medienmann. In der Stadt wuchs er auf, machte sein Abitur am Quirinus-Gymnasium, schrieb seine Magisterarbeit „Sozialdemokratische Arbeiterbewegung in der Stadt Neuss, die 1982 als Buch erschien.