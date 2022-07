Hochschulstandort Neuss : Schnuppervorlesungen an der FOM

Neuss Im August locken zwei Infoveranstaltungen in das Hochschulzentrum der FOM in Neuss. Angeboten werden Bachelor- und Masterstudiengänge. Die Schnuppervorlesungen sind auch Vorboten des Wintersemesters.

Auch wenn die Temperaturen etwas anders vermuten lassen: Der Winter naht. Das gilt vor allem mit Blick auf den Hochschulkalender. In wenigen Wochen startet die FOM Hochschule, die einen Standort in Neuss hat, ins Wintersemester. Anmeldungen für die Bachelor- und Master-Studiengänge sind nach wie vor möglich. Interessierte können sich bei der Studienberatung oder bei einer Infoveranstaltung im Hochschulzentrum über das Studienangebot und -konzept informieren – kostenfrei und unverbindlich. Um die Wahl zu erleichtern und Einblicke zu gewähren, gibt es im August spezielle Info-Veranstaltungen.

Dazu zählen Schnuppervorlesungen. Am Donnerstag, 4. August, ist dies für das Bachelor-Studium ab 18 Uhr in den Bereichen Wirtschaft und Management, Psychologie sowie Ingenieurwesen möglich. Eine Woche später – am Donnerstag, 11. August – dreht sich alles um das Master-Studium. Dann gibt es, ebenfalls ab 18 Uhr, die Möglichkeit, in die Bereiche Gesundheit und Soziales hineinzuschnuppern. Die Infoveranstaltungen finden im FOM Hochschulzentrum Neuss, Stresemannallee 4-6, in Neuss statt.