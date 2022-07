Stadtbibliothek Neuss​:  Bücher lesen, Stempel sammeln und gewinnen​

Neuss Für die Ferien hat die Stadtbibliothek einige Programmpunkte geplant. Und, um die Schüler auch außerhalb der Schule zum Lesen zu motivieren, ist auch der „SommerLeseClub“ wieder gestartet.

Auch in diesem Jahr können die Teilnehmer – der Sommerleseclub steht allen Altersgruppen geöffnet – als Einzelperson oder in einem Team bis zu fünf Personen mtimachen. Für die erfolgreiche Teilnahme werden drei gesammelte Stempel benötigt, im Team reicht ein Stempel pro Person. Auf jeden erfolgreichen Teilnehmenden gibt es eine Einladung zur Abschlussparty, die am Freitag, 2. September, gefeiert wird. Dort wird auch der Hauptgewinn verlost. Der SommerLeseClubs wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Gesponsert wird der Club von dem Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ und den Stadtwerken Neuss. Zur Anmeldung geht es hier.

Darüber hinaus gibt es auch weitere Ferienveranstaltungen in der Stadtbibliothek: Am 19. Juli gibt es zum Beispiel von 15 bis 18 Uhr für Kinder einen kostenlosen Recycling Workshop rund ums Thema Müll. Lindsey Lonien, von der MiFactory, zeigt Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren, dass aus Plastikteilen, mit ein paar Schrauben und Löchern, vielfältiges Spielzeug entstehen kann. Die selbstgebastelten Kreationen können im Anschluss mit nach Hause genommen werden. Der Workshop ist für alle Teilnehmenden kostenlos und beginnt 15 Uhr und endet 18 Uhr. Für Jugendliche gibt es am 20. Juli ebenfalls einen Recycling Workshop für Jugendliche: Genauso spannend geht es für Jugendliche am nächsten Tag weiter. Sie beschäftigen sich mit dem Müllkreislauf. Der Workshop ist kostenlos, eine Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek ist erforderlich.