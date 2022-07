Ferientipps in der Region : Zu Besuch in der Villa Kunterbunt

Rhein-Kreis Die Sommerferien sind da: Drei Ausflugstipps für Familien, die die nähere Region erkunden wollen. Mit dabei: Kindertheater auf der Naturbühne, eine Ausstellung zur Erde und faszinierende Tiere.

Die Villa Kunterbunt steht in Ratingen, genauer gesagt auf der Naturbühne am Blauen See. Dort zeigt ein siebenköpfiges Ensemble den Kinderbuchklassiker „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren . Die Produktion von TheaterConcept würzt die Inszenierung mit eigenen Akzenten: So ist der Taxifahrer – der im Original fehlt –, und der Frau Prysselius mit einer Rikscha von Ort zu Ort fährt, ein gechillter Rastafari, der Polizist Klang ist weiblich besetzt und nach der Pause sorgt der Zirkus Ramponelli mit einer „Wahnsinns-Weltklasse-Nummer“ der Bellini-Zwillinge für große Freude beim Publikum – klar, dass dabei auch der eine oder andere Akteur ins Wasser fällt.

Wem eher nach einem Ausflug in die Natur zu Mute ist, der kann die Wildpferde in Dülmen (Adresse: Zur Wildpferdebahn) besuchen. Etwa 400 Wildpferde, die weitgehend unbeeinflusst vom Menschen leben, tummeln sich in einem eingezäunten Gebiet, der sogenannten Wildpferdebahn. Besucher können in dem Naturschutzgebiet des Merfelder Bruchs spazieren gehen und dabei die Herde in ihrem natürlich Lebensraum beobachten: Wie sie spielen, sich raufen oder sich an der Wasserstelle abkühlen. Die Bahn ist am Wochenende sowie an Feiertagen zwischen März und November von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahre zahlen 2 Euro.