Brauchtum in Neuss : Andreas Bähner ist endlich ein König

Helpenstein Die Kirmesgesellschaft „Fidele Brüder“ feiert ihr 100-jähriges Bestehen nach. Dazu werden viele Gäste erwartet. Im Mittelpunkt steht das Hahnenkönigspaar. Was geboten wird.

Selbst zusammengerechnet sind Andreas Bähner (42) und Malin Fletzorek (25) bei weitem nicht so alt wie der Verein, den sie an diesem Wochenende repräsentieren. Denn die Kirmesgesellschaft „Fidele Brüder“, die das im Vorjahr verpasste „100-Jährige“ nachfeiert, schmückt sich im ausgedehnten Jubiläumsjahr mit einem jungen Hahnenkönigspaar.

Nun also endlich das große Fest, das am kommenden Samstag, 16. Juli, mit dem Böllerschießen eröffnet wird. Um 17 Uhr zieht das Tambourcorps Speck durch den Ort und ab 18 Uhr dann wird es feierlich und für Andreas Bähner sicher emotional, denn dann wird er gekrönt. Danach steht die Messe für die Verstorbenen auf dem Programm, gefolgt von einem Festumzug. Die Helpensteiner Kirmesnacht beginnt schließlich um 20 Uhr. Für Musik sorgt an diesem Abend die Band Sound Convoy. Der Sonntag startet für die Mitglieder der Helpensteiner Kirmesgesellschaft um 10 Uhr mit der Totenehrung, der sich ab 10.30 Uhr der Frühschoppen mit dem Tambourcorps Speck und dem Musikverein Holzheim anschließt. Um 15 beginnt der große Festumzug zum Jubiläum, danach spielen die Original Holzheimer zum Tanz. Am Montag, 18. Juli, geht es dann ab 13.30 Uhr mit der Kinderbelustigung im Zelt weiter. Ein weiterer Umzug beginnt um 14.30 Uhr. Anschließend werden die neuen Könige ermittelt. Danach heißt es „Kirmes total“ mit dem Sound Convoy. Am Dienstag beginnt um 20 Uhr der Krönungsball mit der Krönung der Königin Malin Fletzoreck.