Feuerwehr Neuss : Löschzug Furth ist jetzt technisch top

Der Löschzug Furth der Freiwilligen Feuerwehr wird 20 Jahre alt. Zum „Geburtstag“ gab es ein neues Tanklöschfahrzeug, ebenso dringlich wäre aber auch einen neue Wache. Foto: Feuerwehr Neuss

Neuss Die jüngste Einheit der Feuerwehr Neuss bekam zum 20. „Geburtstag“ ein neues Einsatzfahrzeug. Noch dringlicher ist aus Gründen der Einsatztaktik der Bau eines neuen Gerätehauses. Die Standortsuche läuft.

Von Christoph Kleinau

Der Löschzug Furth ist zwar in der freiwilligen Feuerwehr Neuss der Experte schlechthin für die Aufgabe „Wasserversorgung über weite Strecken“, trotzdem soll die Einheit nicht länger trocken am Einsatzort eintreffen. Auf dem Wunschzettel der Einheit stand deswegen schon länger die Beschaffung eines Einsatzfahrzeugs, das zumindest für einen ersten Angriff genug Wasser an Bord hat. Erfüllt wurde der Wunsch mit Indienststellung von TLF 3000 (mit 3000 Litern Wasser im Tank) jetzt zum 20. Geburtstag der Einheit.

Technisch, sagt Löschzugfährer Wolfgang Thuir, ist der Löschzug 19, wie die amtliche Kennung der jüngsten Einheit in der Stadt lautet, auf Stand. Der gerade erst verabschiedete Brandschutzbedarfsplan sieht deshalb auch keine größeren Investitionen in den Fuhrpark der Further mehr vor. Trotzdem ist der Löschzug einsatztaktisch das größte „Sorgenkind“, weil kein Löschzug länger zum Ausrücken braucht.

Info Löschzug zählt aktuell 36 Mitglieder Die Einheit Den Löschzug Furth bilden aktuell 26 Männer und zehn Frauen. Sie rücken jährlich 130 bis 150 Mal zum Einsatz aus. Der Chef Wolfgang Thuir führt die Einheit sei ihrer Gründung. Er ist Ingenieur im Dienst der Sparkasse Düsseldorf. Die Termine „LZ 19“ hat immer montags ab 19 Uhr Dienst.

Geschuldet ist dieser Minusrekord dem Umstand, dass das Gerätehaus Osterather Straße viel zu weit ab vom Schuss liegt, die Helfer schon bei der Anfahrt zur Wache zu viel Zeit verlieren. Die Notwendigkeit, eine neue Wache zu bauen, ist im Brandschutzbedarfsplan rot unterstrichen und der Politik bekannt. Und schon in der letzten Sitzung vor den Ferien ließ die Verwaltung den Stadtrat wissen, dass die Suche nach einem besseren Standort läuft. Suchraum: Beiderseits der Achse Further/Venloer Straße.

Es wäre schon der fünfte Standort seit der Löschzug Furth im April 2002 mit Personal aus dem Löschzug Stadtmitte gegründet wurde. Auch das war übrigens Ergebnis des – damals ersten – Brandschutzbedarfsplanes. Allerdings wurde schon viel länger über die Etablierung einer eigenen Einheit im größten Neusser Stadtteil diskutiert; schon für das Jahr 1955 sind solche Erwägungen bekannt.

Vollzug war am 12. April 2002. Auf der Jahreshauptversammlung des Löschzuges Stadtmitte erhielten 26 Kameraden die Versetzungsurkunde und den Abmarschbefehl in ihren Einsatzraum. Und mit diesem Stichtag wurde Wolfgang Thuir, der da gerade erst den Lehrgang für Löschzugführer bestanden hatte, Chef der neuen Einheit, die, wie er in der Rückschau betont, schnell ein eigenes Wir-Gefühl entwickelte.

Unter seinem Kommando richteten sich die „19er“ erst einmal in zwei Containern auf dem Kirmesplatz ein. Im Winter 2002 zog die Einheit in Hallen der Firma Dresen an der Marienstraße um, und schon ein Jahr später in die leer stehende – und inzwischen abgerissene – Tankstelle an der Ecke Gladbacher/Bataver Straße. 2011 wurde der Neubau an der Osterather Straße in Betrieb genommen, der – was damals niemand annahm – auch nur eine Übergangslösung ist. Die Further selbst sprechen angesichts der ständigen Ortswechsel von einer „bewegten Geschichte“.