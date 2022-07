Netzabdeckung im Rhein-Kreis Neuss : Telekom hat jetzt 157 Standorte im Kreis

Neuss Die Mobilfunk-Abdeckung im Rhein-Kreis Neuss hat sich erweitert: In den vergangenen Monaten hat die Telekom zwei Mobilfunkstandorte neu gebaut, vier mit LTE und einen mit 5G erweitert.

Die Mobilfunk-Abdeckung im Rhein-Kreis Neuss hat sich erweitert: In den vergangenen Monaten hat die Telekom zwei Mobilfunkstandorte neu gebaut, vier mit LTE und einen mit 5G erweitert – insgesamt betreibt das Unternehmen nun 157 Standorte im gesamten Kreisgebiet. Durch den Ausbau soll insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung stehen, auch der Empfang in Gebäuden soll sich dadurch verbessern.

Das teilt die Deutsche Telekom AG mit. Die neuen Standorte stehen dabei in folgenden Kommunen: Kaarst (2), Neuss (4) und Rommerskirchen. Ein Standort in Kaarst diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn und zwei Standorte in Neuss sollen eine bessere Mobilfunkversorgung entlang der Autobahn und der Bahnstrecke gewährleisten.