Kommentar : Blau-Weiss kann mit Topteams mithalten

Der Saisonauftakt beim Rochusclub ist dem TC BW Neuss noch missglückt. Foto: Andreas Woitschützke

Meinung Neuss Nach dem missglückten Saisonauftakt beim Rochusclub hat der TC BW Neuss in seinen beiden Heimspielen gegen die Topteams gezeigt, dass er auch in dieser Saison in der Lage ist, mit den großen Namen der Tennis-Bundesliga mitzuhalten. Ein Kommentar.

Weiterleiten Drucken Von David Beineke