Nach Vorfall in Düsseldorf​: Neusser Schützen möchten an Pferden festhalten​

Neuss Nachdem ein Pferd bei einem Umzug in Düsseldorf kollabiert und gestorben ist, sagten die Schützen für die darauffolgende Parade, die Teilnahme von Pferden ab. Welche Auswirkungen hat das auf das Neusser Schützenfest?

Der Vorfall in Düsseldorf , bei dem ein Pferd während des Schützenumzuges am Samstagabend auf der Königsallee zusammengebrochen und gestorben ist, kam auch im Neusser Schützenkomitee zur Sprache. Mit dem Fazit, dass nach derzeitigem Stand das Schützenfest am letzten Augustwochenende weiterhin mit Pferden stattfinden soll. „Wir wollen daran festhalten“, sagt Schützenpräsident Martin Flecken auf Anfrage. Die Pferde würden traditionell zum Bürgerschützenfest und „zum schönen Bild der Parade“ gehören. Es handele sich um erfahrene Reiter, außerdem würde stets das Veterinäramt hinzugezogen. „Auch außerhalb der Umzüge werden die Pferde gut betreut“, sagt Flecken.

In Düsseldorf fand die darauffolgende Parade am Sonntag ohne Pferde statt. Aktuell wird die Todesurache ermittelt. Weil es immer wieder Vorfälle gab, in denen Pferde durchgegangen oder kollabiert sind, hat das Land 2018 Richtlinien für die Teilnahme von Pferden bei solchen Veranstaltungen erlassen. Seit Jahren kritisieren Tierschützer, dass Pferde im Karneval und bei Schützen-Umzügen zum Einsatz kommen. Auch am Sonntag reagierte die Tierschutzorganisation Peta und kündigte an, Anzeige zu stellen, wenn sich herausstellt, dass das Pferd krank war oder an Stress gestorben ist.