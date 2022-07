Diskussion nach Vorfällen in Berlin und Co. : Hohe Sicherheitslage in Neusser Bädern

Im Neusser Südbad kommt externes Sicherheitspersonal zum Einsatz. Foto: Susanne Dobler

Neuss Die Sicherheit in Schwimmbädern wurde durch Schlägereien in Berlin und andernorts jüngst zum Thema für Innenministerin Nancy Faeser. Auch in Neuss wird Security in Badeanstalten eingesetzt - bislang vor allem präventiv.