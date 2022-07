Polizeieinsatz in Neuss : Großeinsatz nach Schuss-Abgabe in Erfttal

Polizeibeamte sicherten den betroffenen Bereich um die Lechenicher Straße ab. Foto: NGZ

Update Erfttal Spezialkräfte haben am Freitag einen 42-Jährigen an der Lechenicher Straße in Neuss festgenommen. Was ist passiert? Die Hintergründe.

(jasi) Ein abgegebener Schuss, Spezialkräfte der Polizei – und eine Festnahme: Es waren Szenen wie aus einem Kriminalfilm, die sich am Freitag in Erfttal abspielten. Um 19.15 Uhr war es an der Lechenicher Straße zu einem Großeinsatz gekommen. Anwohner berichteten von einer bis dato unbekannten, männlichen Person, die nach ersten Informationen auf der Straße bei einem Streit zwischen mehreren Personen mit einer Waffe geschossen haben soll. Das teilte die Polizei später mit. Spezialkräfte nahmen den Mann um 21.20 Uhr in einer Wohnung an der Lechenicher Straße fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe (PTB) und stellten diese sicher. Der offenbar unter Alkohol stehende, 42 Jahre alte Wohnsitzlose wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Spezialkräfte konnten den Mann um 21.20 Uhr in einer Wohnung festnehmen. Foto: Daniel Bothe