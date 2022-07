Hochschule Niederrhein : Dieser Gin schmeckt auch dem japanischen Generalkonsul

Mönchengladbach Ein Bachelor-Student an der Hochschule Niederrhein hat – inspiriert von der japanisch-deutschen Freundschaft – ein Start-up gegründet.

Für Maximilian Bergfried, Bachelor-Student an der Hochschule Niederrhein, ist Gin mehr als nur ein Trend. Für ihn ist es seine Zukunft. Seit 2021 vertreibt er seine eigene Spirituose: den „Yoshi Nama – Little Tokyo Dry Gin“. Inspiriert vom japanischen Viertel in Düsseldorf und der japanisch-deutschen Freundschaft. Nun hat der japanische Generalkonsul Kiminori Iwama zusammen mit Günther Horzetzky die Hochschule Niederrhein besucht und durfte unter anderem den Yoshi Nama testen.