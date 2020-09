Kommunalwahl 2020 in Neuss : Breuer bittet SPD-Spitze um Unterstützung

Mit Norbert Walter-Borjans (l.) und Saskia Esken konnte die SPD in der Stadt und im Kreis endlich wieder die Parteiführung in Neuss begrüßen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Beim Besuch der Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ging es um Projekte und Geld. Ohne Hilfe vom Bund seien die Mobilitätswende und die Entwicklung am Wendersplatz nicht finanzierbar .

Gerhard Schröder war der letzte amtierende Bundesvorsitzende der SPD, der Neuss besuchte. Das war 2002 – und er kam allein. Am Mittwoch nun stellte sich die seit einigen Monaten amtierende Doppelspitze mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auf den Markt und an die Seite von Bürgermeister Reiner und Landratskandidat Andreas Behncke – und wurde von beiden kräftig „angepumpt“. Denn ihre Pläne für Stadt und Kreis, die diese vor den Bundespolitikern dort und bei einem Rundgang über Wendersplatz und Rennbahn vorstellten, bleiben unerfüllbar, wenn nicht Hilfe vom Bund kommt. „Um es klar zu sagen: Es geht um Cash“, sagte Breuer.

Walter-Borjans entpuppte sich als Neuss-Kenner und Breuer-Fan. „Was du in Sachen Klimaschutz, Verkehr und Wohnen machst, ist bemerkenswert“, sagte der in Meerbusch aufgewachsene ehemalige Landesminister bei der Begrüßung am Pegel. Und weil das so gut klang und ja auch Teil seiner Mission war, sagte er es später auf dem Markt vor etlichen Zuhörern gleich noch einmal: „Was du machst, ist modellhaft.“