Kirchenorgeln im Rhein-Kreis Neuss : Der schöne Klang in den Kirchen

Die Kleuker-Orgel in der Neusser Christuskirche wurde aufwendig renoviert. Sie zählt 500 Pfeifen. Foto: NGZ

Rhein-Kreis Kirchenorgeln sind oft genug der Stolz einer Gemeinde. Viele tausend Euro werden oftmals in Sanierung und Funktionstüchtigkeit investiert. Kein Wunder also, dass viele Gemeinden das Instrument nicht nur für Gottesdienste nutzen, sondern auch für Konzerte oder sogar Festivals.

St. Quirin Sie ist die größte im Rhein-Kreis Neuss: die Orgel im Neusser Quirinus-Münster. Das Instrument steht unter Denkmalschutz und wird von der Kirche gut in Schuss gehalten. Zuletzt wurden rund 140.000 Euro in eine Grundreinigung und einen neuen Spieltisch investiert. Die große Orgel wurde im Jahre 1907 von dem Orgelbauer Ernst Seifert gebaut. Nach dem Turmbrand von 1914, bei dem die Orgel in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde sie elektrifiziert und erhielt einen neuen Spieltisch, der auf der Nordempore aufgestellt wurde. 1942 wurde das Instrument ausgelagert, um es vor Kriegsschäden zu schützen. 1947 wurde die Orgel instandgesetzt; in diesem Zuge wurde die Disposition entsprechend den damaligen Klangidealen aufgehellt. Das Instrument hat heute 86 klingende Register auf vier Manualen und Pedal und ist damit eine der größten Orgeln katholischer Kirchen im Erzbistum Köln. Durch den zuletzt eingebauten neuen Spieltisch sind die Spielmöglichkeiten für die Musiker deutlich vielfältiger geworden.

Adresse: Münsterplatz

Christuskirche Die erste Orgel der Christuskirche, die 1906 von der Firma Walcker aus Ludwigsburg geliefert wurde, war nach einem missglückten Umbau im Jahr 1937 und Wasserschäden durch die undichte Fensterrosette bereits Ende der 1950er Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen. So entschied sich das Presbyterium 1963 schließlich, eine neue Orgel bauen zu lassen und beauftragte die Orgelbaufirma Kleuker aus Brackwede mit dem Bau eines neuen Instruments. Für die Neubauten von Detlef Kleuker war die Verwendung neuester Materialien und eigener Patente in Bezug auf die Fertigung und Ausführung der Windladen und der damit verbundenen Schleifenkonstruktion kennzeichnend. Er verwendete damals Aluminium sowie Kunst- und Schaumstoffe und machte die Orgel zwar relativ unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. Doch die Konstruktion erweist sich aus heutiger Sicht dennoch als problematisch. Die neue Orgel wurde 1966 eingeweiht. Erst im Jahr 1981 war eine Generalreinigung notwendig. Die technischen Mängel des Instrumentes wurden in den folgenden Jahren jedoch immer gravierender. Auch der sehr harte, scharfe und grundtonarme Klang des Instrumentes wurde in verschiedenen Gutachten bemängelt. Jahr 2011 wurde sie deshalb von Grund auf saniert. Fast eine Viertel Million Euro kostete die Grunderneuerung der 2500 Pfeifen zählenden Orgel (38 Register). Nun wird gehofft, dass sie die nächsten 50 Jahre hält.

Die Orgel in St. Andreas Korschenbroich wurde im Sommer 2019 umfangreich saniert. Foto: Martin Sonnen Foto: Martin Sonnen

Adresse: Breite Straße 74

Dreikönigenkirche Die Orgel der Dreikönigenkirche wurde von der Orgelbaufirma Walcker (Ludwigsburg) erbaut. Der Vertrag zum Orgelbau datiert auf das Jahr 1940. Allerdings verzögerte sich der Einbau kriegsbedingt auf die Nachkriegszeit. Eingeweiht wurde das Instrument 1951, nach anderen Angaben kann es auch schon Ostern 1950 gewesen sein. Die Orgel wurde in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach renoviert und erweitert (zuletzt im Jahr 2002 durch Johannes Klais Orgelbau, der in Bonn ansässig ist Bonn) und hat heute 49 Register auf drei Manualen und Pedal (Schleifladen). Die Trakturen sind mechanisch – mit Ausnahme der Prospektpfeifen, die nämlich elektrisch angesteuert werden.

Adresse: Jülicher Straße 63

St. Andreas Die Orgel in St. Andreas in Korschenbroich gehört zu den größten symphonischen Instrumenten am Niederrhein und ist die zweitgrößte Orgel im Rhein-Kreis Neuss. Ursprünglich im Jahre 1953 von Johannes Klais erbaut und in den folgenden Jahrzehnten immer wieder erweitert, hat das Instrument mittlerweile mehr als 50 Register und vier Manuale. Jedes Jahr finden Internationale Orgelwochen und alle zwei Jahre der Internationale Orgelwettbewerb mit den derzeit bekanntesten Organisten aus aller Welt in der Kirche statt. Um die Orgel herum hat sich im beschaulichen Korschenbroich eine international renommierte Kirchenmusikszene entwickelt, die in der Region herausragend ist. Auch deswegen nutzen Fernsehen und Radio die Kirche St. Andreas immer wieder für Liveübertragungen

Adresse: Kirchplatz,

St. Pankratius Nievenheim Der schlichte Innenraum erhält seine Betonung durch die Altäre, die Kanzel und das barocke Orgelprospekt, das seit 1996 eine Sauer-Orgel enthält. Deren Klang ist regelmäßigen in Konzerten zu hören. Von Fachleuten der Denkmalbehörde über Orgelbau-Experten wurde ein Konzept für eine neue Orgel in der Pfarrkirche St. Pankratius ausgetüftelt. Die Orgelbaufirma Siegfried Sauer aus Höxter-Ottbergen schuf das Instrument, das Ende 1996 zum ersten Mal erklang und sich seitdem zu einem Mittelpunkt der Freunde der Orgelmusik wurde. Bis heute läuft sie reibungslos. Die neue Orgel wurde am 14. Dezember 1996 geweiht. Das Innenleben des Instruments wurde nach neuesten Erkenntnissen gestaltet. Geblieben ist das Prospekt, also die „Front der Orgel“, die nachweislich seit dem Jahr 1800 ihr Gesicht nicht verändert hat.

Adresse: Conrad-Schlaun-Straße 5

Christuskirche Die alte Orgel von 1964 wurde 2015 durch eine neue Orgel ersetzt, die nun näher an die Emporen-Brüstung herangerückt ist – und den ganzen Raum bespielt. Der Spieltisch ist unten neben dem Altarraum. Der mutige und unkonventionelle Entwurf des Stuttgarter Architekten Aaron Werbick, in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Kantor Christian Stähr, ist vom Presbyterium gebilligt worden. Die Orgelbaufirma Kampherm hat die technische Ausführung des Neubaus übernommen, Orgelbaumeister Tilman Trefz aus Stuttgart hat sie intoniert. Die neue Orgel hat 2216 Pfeifen (650 neue) und 41 Register.

Adresse: Ostpreußenallee

St. Martinus Die neue Rieger-Orgel in St. Martinus, die vom Weihbischof Rainer Woelki gesegnet wurde, verfügt über 36 Register. Die Pfeifen sind bis zu sieben Meter lang und 120 Kilogramm schwer. Das Instrument präsentiert sich in einem modernen Gewand. Die Gehäuse-Teile sind blau und rot lackiert, dazwischen erstrahlen die silbernen Orgelpfeifen. Die Farben wurden bewusst so gewählt, denn sie korrespondieren mit denen der Kirchenfenster. Im April 2004 hatte sich der Orgelbauverein St. Martinus gegründet, ein Jahr später fiel der Grundsatzbeschluss des Kirchenvorstands zum Orgelneubau. Die Kirchengemeinde organisierte zahlreiche Veranstaltungen und rief zu Spenden auf, um die alte Orgel gegen ein neues Exemplar ersetzen zu können. So kamen rund 600.000 Euro für das neue Instrument zusammen. Für einige Gemeindemitglieder war der Abschied von der alten Seifert-Orgel nicht ganz verständlich. Seit 1985 ertönte sie in der Martinus-Kirche, war 1951 im Neusser Zeughaus errichtet worden.

Adresse: Rathausstraße

St. Josef Die Seifert-Orgel an St. Josef ist ein kleines Spiegelbild der Südstadt-Kirche. Sogar die Beichtstuhl-Vorhänge finden sich in ihrem Gehäuse wider. Das Instrument, das 1990 eingeweiht wurde, ist von der Orgelbaufirma Seifert in Kevelaer gebaut worden. 300.000 Mark musste die Pfarre damals für die Orgel mit insgesamt 1400 Pfeifen zahlen. Doch die Investition hat sich gelohnt: Die moderne und architektonisch eindrucksvolle Kirche verfügt mit dem Instrument über eine Orgel, die bei manchen Musikstücken bei den Besuchern für Gänsehaut sorgt.

Adresse: An St. Josef,

St. Georg Neuenhoven Sie gilt als „Königin der Musikinstrumente“. Zum Majestätischen der Orgel trägt – mal vom Klang abgesehen – sicherlich ihre „Haltbarkeit“ bei: Die Orgel in der Pfarrkirche St. Georg Neuenhoven stammt aus dem Jahre 1767 und tut seither ununterbrochen ihren Dienst. Damit sie ihn auch in Zukunft leisten kann, wurde sie 2010 von Grund auf gereinigt und in Schuss gebracht. Experten der Fachfirma Weimbs aus der Eifel haben diese Arbeit getan. Die Neuenhovener Orgel war offensichtlich ein Geschenk von Johann Franz Wilhelm Graf Salm, dem damaligen Schlossherrn von Dyck. Erbaut hat die Orgel der Jüchener Baumeister Daniel Schauten, dessen Familie ursprünglich aus Flandern stammt und seit 1729 in Jüchen ansässig war.