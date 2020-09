Kostenpflichtiger Inhalt: Überraschendes Urteil : Bewährung für Neusser Altenpflegerin nach Senioren-Abzocke

Die Angeklagte legte am Mittwoch ein Geständnis ab. Foto: Marc Pesch

Neuss/Düsseldorf Mit einem überraschenden Urteil ist vor dem Landgericht Düsseldorf am Mittwoch der Prozess gegen eine Altenpflegerin aus Neuss zu Ende gegangen. Anders als in erster Instanz am Neusser Amtsgericht muss die 44-Jährige nicht ins Gefängnis.