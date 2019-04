Jagdgesetz in Neuss : Neuer Streit um die Wildgänse in der Nordstadt

Neuer Streit um die Wildgänse in der Nordstadt

Jagdgesetz in Neuss

Die Schneegänse sind seit Anfang der 1980er Jahre in Neuss heimisch und bilden die einzig freie Brutpopulation dieser Art in Westeuropa. Foto: Linda Hammer/Hammer, Linda (lh)

Nordstadt Nächste Runde im politischen Streit um die Wildgans-Population am Jröne Meerke. Durch das neue Jagdgesetz dürfen die Eier der Tiere unfruchtbar gemacht werden. Das bestätigt der Rhein-Kreis – der Stadt ist die Änderung neu.

Wenn diese tapsigen, gefiederten Zeitgenossen nur wüssten, für wie viel Aufregung sie sorgen. Seit wenigen Wochen sind die Wildgänse wieder am Jröne Meerke zu bestaunen (so würden es Vogelkundler formulieren) beziehungsweise treiben dort ihr Unwesen (so würden es Kritiker ausdrücken). Die unliebsamen Hinterlassenschaften der Tiere fungieren bereits seit Jahren als Dünger für politischen Zündstoff – nun wurde sozusagen die nächste „Runde“ eingeleitet. Diesmal unter dem Motto „juristisches Verwirrspiel“.