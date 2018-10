Tierischer Einsatz in Neuss : Falken sollen das Jröne Meerke retten

Neuss Die Gänsepopulation in der Grünanlage ist ein Dauerproblem, dem die Stadt nun mit Greifvögeln Herr werden möchte.

Von Simon Janßen

Dezernent Ralf Hörsken sorgte für Lacher im jüngsten Jugendhilfeausschuss, als er scherzhaft vorschlug, eine große Vogel-Voliere über den Wasserspielplatz am Jröne Meerke zu errichten. Doch in diesem Scherz steckte auch ein Hauch Verzweiflung. Denn eine wirkliche Idee, wie man die Wildgänse-Population in dem Gebiet eindämmen kann, gab es bislang nicht. Da die Tiere Exkremente in dem Wasser der Anlage hinterlassen und dadurch Gesundheitsrisiken bei der Nutzung entstehen, hatte der Landrat den Wasserspielplatz vor Wochen stilllegen lassen. Der Tenor: Entweder Wildgänse – oder Wasserspielplatz. Hörsken regte sogar an, den Platz umzuplanen – und in ein „Schlamm-Erlebnis“ für Kinder zu verwandeln.

Doch nun zeichnet sich eine andere Lösung ab. Sie hat einen gekrümmten Schnabel, spitze Flügel und kann die Halswirbelsäule um 180 Grad drehen. Bürgermeister Reiner Breuer will prüfen lassen, das bestätigte er unserer Redaktion, ob ein Wanderfalke tatsächlich die hartnäckigen Wildgänse vertreiben kann. Am Montag-Nachmittag machte sich Breuer auf den Weg nach Düsseldorf-Angermund, um dort den Falkner Luitger Schnurbusch zu besuchen – und um die ersten Gespräche, unter anderem bei der Expo Real in München geführt, zu vertiefen. Schnurbusch, der aus einer Falknerfamilie stammt, sei in diesem Bereich „hochkompetent“. Breuer rührt also bereits fleißig die Werbetrommel.

Info Auf jedem Kontinent außer Antarktika Verbreitung Der Wanderfalke ist die am weitesten verbreitete Vogelart der Welt. Ernährung Wanderfalken fressen fast ausschließlich kleine und mittelgroße Vögel. Das Maximalgewicht der Beute liegt bei etwa 500 Gramm. Jagd Wanderfalken jagen fast ausschließlich Vögel im freien Luftraum.

Aber wie soll der Falken-Einsatz eigentlich funktionieren? Der Greifvogel wird zunächst im Einsatzgebiet angesiedelt und soll dort für den sonst natürlicherweise vorherrschenden Feinddruck sorgen. „Es wird simuliert, dass es sich jetzt um das Gebiet des Greifvogels handelt“, sagt Schnurbusch, der diese Methode unter anderem bereits auf der Müllverbrennungsanlage in Düsseldorf einsetzte, um dort die Möwen zu vertreiben. Sobald die Wildgänse diesen „Machtwechsel“ realisieren, würden sie sich umgehend zurückziehen. „Dieser Fressplatz wird dann aufgrund der Anwesenheit des Falken für die Wildgänse unattraktiv“, sagt der Falkner, der in Meerbusch wohnt.



Aber ist das Gänseproblem durch die Vergrämung wirklich behoben oder nur verschoben? „Die Tiere ziehen natürlich weiter und suchen sich einen anderen Fressplatz“, sagt der Greifvogel-Experte. Das Revier eines Wanderfalken sei jedoch rund 200 Hektar groß, eine großflächige Vergrämung könne also gewährleistet werden.

Hinter der Stadt Neuss liegen jahrelange Versuche, die Gänsepopulation am Jröne Meerke einzudämmen – diese blieben jedoch erfolglos, weil Natur-, Vogelschutz- und Jagdrecht einen Strich durch die Rechnung machten. Die Stadt versuchte daraufhin sogar, die Gänse zur „Attraktion“ zu erheben und bot gar Exkursionen zu den Tieren an, wissenschaftliche Aufklärung inklusive. Schließlich würden Vogelkundler zum Teil von weither anreisen, um diese einzig freie Brutpopulation dieser Art in Westeuropa bestaunen zu können, die seit Anfang der 1980er Jahre in Neuss heimisch ist. Doch nun scheint das Interesse an Wildgänsen als Neusser Attraktion im wahrsten Sinne des Wortes „verflogen“ zu sein.