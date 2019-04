Parkkonzept für die City in Neuss : Erste Stunde im Parkhaus kostenfrei

Viel zu selten voll besetzt: Das Parkhaus am Rathaus gehört zu den Garagen, die künftig in der ersten Stunde kostenlos genutzt werden können. Foto: Helga Bittner (hbm)

Neuss Die Stadtverwaltung stellt ein neues Tarifmodell für Parkhäuser und „Laternenparker“ in der Innenstadt vor. Gelten soll es schon ab Juni.

Die Stadt startet einen neuen Anlauf, um mit einem Parkkonzept für die Innenstadt den Parkplatzsuchverkehr zu reduzieren und vielleicht mehr Raum für Anwohnerparkplätze zu schaffen. Dabei kann sie auch den Wunsch der Politik erfüllen, die Nutzung der rund 1500 Stellplätze in den vier Parkhäusern der City-Parkhaus GmbH für die erste Stunde kostenlos zu machen. Und das, so betont Bürgermeister Reiner Breuer, kostenneutral für die Stadt. Wie das?

Ein Kniff in der neuen Berechnung ist, das „Laternenparken“ in der Innenstadt teurer zu machen. Zahlt man an den Parkscheinautomaten in der City derzeit noch 1,20 Euro für die Stunde, soll der Preis auf 1,50 Euro ansteigen. Bislang war daran gedacht worden, die Tarife für Parkhaus und Straßenrand auf dem Niveau von 1,40 Euro anzugleichen. Doch jetzt muss am Bordstein mehr verdient werden, um die Parkhaus-Nutzung attraktiv zu machen.