Nach versuchtem Kiosk-Raub in Neuss : Polizei sucht mit Bildern nach Verdächtigem

Nach versuchtem Kiosk-Raub in Neuss

Neuss Im November hat ein Unbekannter eine Kioskinhaberin mit einem Messer bedroht. Mit Bildern aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei nun nach dem Verdächtigen.

Gegen 15.50 hat ein Mann am Mittwoch, 28. November, einen Kiosk an der Annostraße betreten. Er bedrohte die Geschäftsinhaberin mit einem Messer, das er in der linken Hand hielt. Das teilt die Polizei mit.