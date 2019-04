Ausstellungen in Neuss : Mit Kunst von Europa nach Japan

Neuss Gleich vier Ausstellungen werden am Sonntag auf der Raketenstation eröffnet. Die Stiftung Insel Hombroich, die Thomas-Schütte Stiftung sowie die Langen Foundationen ziehen an einem Strang.

Wo anfangen bei gleich vier Ausstellungen, die an einem Wochenende an einem Ort eröffnet werden, von denen aber jede für sich einen ausführlichen Besuch verdient? Und vor allem keine Wertung, denn auch wenn sie alle inhaltlich wie künstlerisch vollkommen verschieden sind – sie stehen für den Geist des Ortes, der Raketenstation Hombroich, wo irgendwie immer alles zusammenhängt.

Kirkeby-Kapellen Die drei Bauten am Berger Weg stehen schon lange, und laut Frank Boehm, Geschäftsführer der Stiftung Insel Hombroich, gibt es auch schon länger die Idee, in einer Ausstellung in den Gebäuden Kirkebys künstlerischen Weg zu seinen architektonischen Entwürfen nachzuhalten. Das ist nun gelungen. Von 1967 bis in die 2000er-Jahre reicht der Bogen, der am ersten Bild beginnt, außerdem drei schwere Außenskulpturen zeigt, die jeweils vor den Kapellen so platziert sind, dass man sich wünscht, sie blieben für immer dort.