Zeugensuche in Neuss : Mopedfahrer stürzt nach Unfall mit Auto

Neuss Bei einem Ausweichmanöver kam ein Mopedfahrer zu Fall und verletzte sich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach einem Unfall am Mittwoch, 13. März, im Kreisverkehr Kreisstraße 30/ Am Blankenwasser sucht die Polizei nun nach Hinweisen. An jenem Mittwoch wurde zwischen 18.10 Uhr und 18.20 Uhr ein Mopedfahrer von einem Auto abgedrängt. Das teilt die Polizei mit. Beim Ausweichmanöver kam der Mopedfahrer zu Fall und verletzte sich.

Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, bog das Auto in die Kreisstraße 30 ab unMehrere Verkehrsteilnehmer kamen dem Gestürzten zur Hilfe, einer hatte angekündigt, dem Flüchtigen folgen zu wollen, meldete sich dann aber nicht mehr.d fuhr weiter in Richtung Elvekum. Eine Anzeige wurde am 25. März bei der Polizei erstattet.