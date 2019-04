Kontrollen in Neuss : Polizei findet erneut Drogen an der Stadthalle

Polizei findet erneut Drogen an der Stadthalle

Kontrollen in Neuss

Neuss Die Polizei hat am Montag erneut Personenkontrollen im Bereich der Stadthalle gemacht.

Ein 62-Jähriger war den Beamten in einem Park an der Selikumer Straße aufgefallen. Der Mann hockte an einem Tisch und hatte augenscheinlich Kokain vor sich liegen. Das teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen stellten die Polizisten ein Tütchen Marihuana sicher.