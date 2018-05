Erkelenz: Flüchtiger BMW-Fahrer - Polizei sucht Zeugen

Erkelenz Der Fahrer eines weißen BMW der 1er-Reihe hat einen Unfall verursacht und ist dann einfach weitergefahren. Zurück bleiben ein leicht verletzter 18-Jähriger und eine schwerer verletzte 17-Jährige. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfallverursacher flüchtete

Der BMW-Fahrer flüchtete. Einem ersten Zeugen fiel der Wagen kurz nach dem Unfall an der Lindenallee auf. Dort stand das Auto am Fahrbahnrand. Ein junger Mann war ausgestiegen und schaute sich den Unfallschaden an. Als er den Zeugen bemerkte, signalisierte er dem Fahrer, der noch im Wagen saß, zu verschwinden. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der BMW dann laut Zeuge in Richtung Oberwestrich.